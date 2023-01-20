***KIG*** TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
20.01.2023 15:53
***KIG*** TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
MURAT İNCE SPL Düzey 3 / Türev Araçlar
KADİR EGEMEN CANDIR SPL Düzey 3 / Türev Araçlar
SÜLEYMAN KATİPOĞLU SPL Düzey 3 / Türev Araçlar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103458
BIST
16:035.471
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 48,90
|Açılış
|: 5.444
|
|Önceki Kapanış
|: 5.422
|
5.508
En Düşük
5.436
16:0318,8076
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0192
|Açılış
|: 19,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0650
|
18,8388
En Düşük
18,7193
16:0320,3649
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0204
|Açılış
|: 20,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6000
|
20,4246
En Düşük
20,3003
16:031.165,59
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -2,59
|Açılış
|: 1.165,59
|
|Önceki Kapanış
|: 1.168,18
|
1.171,78
En Düşük
1.162,50
BIST En Aktif Hisseler16:03
|SDTTR
|110,20
|332.488.099
|% 9,98
|
|PKART
|28,64
|36.765.681
|% 9,98
|
|SOKE
|14,57
|26.583.023
|% 9,96
|
|ONCSM
|60,15
|3.780.909
|% 9,96
|
|IDGYO
|4,00
|9.435.992
|% 9,89
|
|COSMO
|111,10
|3.149.419
|% -7,80
|
|SANEL
|18,66
|14.087.072
|% -6,18
|
|ZOREN
|5,78
|634.673.109
|% -6,02
|
|ELITE
|41,80
|105.914.147
|% -4,83
|
|CASA
|180,00
|359.519
|% -4,15
|
|THYAO
|153,10
|6.577.395.053
|% -0,97
|
|EREGL
|41,00
|5.393.367.378
|% 1,59
|
|PETKM
|18,60
|3.977.940.680
|% 3,05
|
|AKBNK
|18,42
|3.862.173.952
|% 4,72
|
|KOZAL
|593,90
|3.708.076.087
|% 1,00
|
|YKBNK
|10,06
|3.538.065.600
|% 3,71
|
|EKGYO
|8,63
|3.046.768.009
|% 2,37
|
|SKBNK
|2,97
|758.694.124
|% 4,21
|
|PETKM
|18,60
|3.977.940.680
|% 3,05
|
|AKBNK
|18,42
|3.862.173.952
|% 4,72
|
|16:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8008
|18,8076
|% 0,10
|
|Euro
|20,3548
|20,3649
|% 0,10
|
|Sterlin
|23,1656
|23,2818
|% -0,18
|
|Frank
|20,3368
|20,4593
|% -0,51
|
|Riyal
|4,9909
|5,0159
|% 0,07
|
|16:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.929
|1.929
|-4,40
|
|Altın Gr.
|1.165
|1.165
|-2,88
|
|Cumhuriyet
|7.862
|7.980
|55,00
|
|Tam
|7.900
|7.951
|-37,00
|
|Yarım
|3.849
|3.891
|-18,00
|
|Çeyrek
|1.931
|1.945
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|23,95
|23,98
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|14,47
|14,50
|0,06
|
|B. Petrol
|86,56
|86,56
|0,40
|
Seans Raporu
16:03
daha fazla
-
16:17ETYAT
Yüzde 6.67 oranında artışla 5.76 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 368, 742 adet işlem
-
16:16EYGYO
Yüzde 9.87 oranında artışla 20.04 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 493, 559 adet işlem
-
16:15
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TKFEN, AKSEN, ARCLK
-
16:15XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 47, 48 artarak (% 0.98 ) 4, 886
-
16:15
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PKART, SDTTR, SOKE, BNTAS, ONCSM, IDGYO