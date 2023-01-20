***KIG*** TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
20.01.2023 15:54
***KIG*** TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
MURAT İNCE SPL Düzey 3 / Türev Araçlar
KADİR EGEMEN CANDIR SPL Düzey 3 / Türev Araçlar
SÜLEYMAN KATİPOĞLU SPL Düzey 3 / Türev Araçlar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103460
BIST
17:155.455
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 32,70
|Açılış
|: 5.444
|
|Önceki Kapanış
|: 5.422
|
5.508
En Düşük
5.427
17:1518,8066
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0182
|Açılış
|: 19,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0650
|
18,8388
En Düşük
18,7193
17:1520,3374
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0071
|Açılış
|: 20,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6000
|
20,4246
En Düşük
20,3003
17:151.163,77
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -4,42
|Açılış
|: 1.163,77
|
|Önceki Kapanış
|: 1.168,18
|
1.171,78
En Düşük
1.162,50
BIST En Aktif Hisseler17:13
|SDTTR
|110,20
|333.964.558
|% 9,98
|
|PKART
|28,64
|36.972.835
|% 9,98
|
|SOKE
|14,57
|27.182.156
|% 9,96
|
|ONCSM
|60,15
|3.994.441
|% 9,96
|
|IDGYO
|4,00
|9.711.052
|% 9,89
|
|COSMO
|111,10
|3.149.419
|% -7,80
|
|ZOREN
|5,76
|730.012.119
|% -6,34
|
|SANEL
|18,80
|17.028.659
|% -5,48
|
|ELITE
|41,72
|113.629.737
|% -5,01
|
|CASA
|180,00
|359.519
|% -4,15
|
|THYAO
|152,70
|7.638.259.659
|% -1,23
|
|EREGL
|41,00
|6.268.591.815
|% 1,59
|
|PETKM
|18,37
|4.816.598.131
|% 1,77
|
|AKBNK
|18,45
|4.463.430.785
|% 4,89
|
|KOZAL
|589,30
|4.397.297.890
|% 0,22
|
|EKGYO
|8,52
|3.747.233.963
|% 1,07
|
|YKBNK
|10,05
|4.173.318.640
|% 3,61
|
|SKBNK
|2,96
|838.842.304
|% 3,86
|
|PETKM
|18,37
|4.816.598.131
|% 1,77
|
|AKBNK
|18,45
|4.463.430.785
|% 4,89
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8016
|18,8079
|% 0,10
|
|Euro
|20,3307
|20,3431
|% -0,01
|
|Sterlin
|23,1620
|23,2782
|% -0,20
|
|Frank
|20,3017
|20,4240
|% -0,68
|
|Riyal
|4,9913
|5,0163
|% 0,08
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.924
|1.925
|-9,15
|
|Altın Gr.
|1.163
|1.164
|-4,54
|
|Cumhuriyet
|7.843
|7.962
|37,00
|
|Tam
|7.889
|7.939
|-49,00
|
|Yarım
|3.853
|3.885
|-24,00
|
|Çeyrek
|1.927
|1.942
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|23,88
|23,92
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|14,42
|14,44
|0,00
|
|B. Petrol
|86,55
|86,55
|0,39
|
Seans Raporu
17:13
daha fazla
-
17:27AKGRT
Yüzde 4.11 oranında artışla 3.80 lira fiyatla işlem gören hissede 42, 088, 476 adet işlem
-
17:26ISCTR
Yüzde 4.99 oranında artışla 12.20 lira fiyatla işlem gören hissede 202, 559, 157 adet işlem
-
17:25XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 51, 55 artarak (% 0.87 ) 6, 003
-
17:25XU100
Endeks 5, 458 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 66 üstünde . İşlem hacmi 88, 038.00 milyon TL de
-
17:25SOKE
Yüzde 9.96 oranında artışla 14.57 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 865, 420 adet işlem