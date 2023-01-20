***KIG*** TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
20.01.2023 15:56
***KIG*** TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
MURAT İNCE DÜZEY3/TÜREV ARAÇLAR
KADİR EGEMEN CANDIR DÜZEY3/TÜREV ARAÇLAR
SÜLEYMAN KATİPOĞLU DÜZEY3/TÜREV ARAÇLAR
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103461
BIST
17:485.484
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 61,68
|Açılış
|: 5.444
|
|Önceki Kapanış
|: 5.422
|
5.508
En Düşük
5.427
17:4818,8028
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0144
|Açılış
|: 19,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0650
|
18,8388
En Düşük
18,7193
17:4820,3582
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0137
|Açılış
|: 20,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6000
|
20,4246
En Düşük
20,3003
17:481.163,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -4,65
|Açılış
|: 1.163,53
|
|Önceki Kapanış
|: 1.168,18
|
1.171,78
En Düşük
1.161,32
BIST En Aktif Hisseler17:48
|SDTTR
|110,20
|335.071.187
|% 9,98
|
|PKART
|28,64
|37.051.910
|% 9,98
|
|SOKE
|14,57
|27.289.333
|% 9,96
|
|ONCSM
|60,15
|4.047.313
|% 9,96
|
|SAMAT
|24,60
|31.993.413
|% 9,92
|
|COSMO
|111,10
|3.149.419
|% -7,80
|
|ZOREN
|5,81
|765.342.096
|% -5,53
|
|KNFRT
|17,17
|37.026.566
|% -5,14
|
|ELITE
|41,68
|118.836.050
|% -5,10
|
|SANEL
|18,96
|19.697.717
|% -4,68
|
|THYAO
|153,30
|8.069.475.332
|% -0,84
|
|EREGL
|41,06
|6.778.365.299
|% 1,73
|
|PETKM
|18,47
|5.096.573.055
|% 2,33
|
|AKBNK
|18,61
|4.902.724.304
|% 5,80
|
|YKBNK
|10,14
|4.733.887.482
|% 4,54
|
|EKGYO
|8,56
|4.139.225.468
|% 1,54
|
|YKBNK
|10,14
|4.733.887.482
|% 4,54
|
|SKBNK
|2,98
|904.826.345
|% 4,56
|
|PETKM
|18,47
|5.096.573.055
|% 2,33
|
|AKBNK
|18,61
|4.902.724.304
|% 5,80
|
|17:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8009
|18,8028
|% 0,08
|
|Euro
|20,3494
|20,3582
|% 0,07
|
|Sterlin
|23,1691
|23,2853
|% -0,17
|
|Frank
|20,3016
|20,4239
|% -0,68
|
|Riyal
|4,9934
|5,0184
|% 0,12
|
|17:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.925
|1.925
|-8,77
|
|Altın Gr.
|1.162
|1.162
|-5,99
|
|Cumhuriyet
|7.843
|7.962
|37,00
|
|Tam
|7.882
|7.936
|-52,00
|
|Yarım
|3.850
|3.883
|-26,00
|
|Çeyrek
|1.925
|1.942
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|23,75
|23,78
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|14,39
|14,41
|-0,03
|
|B. Petrol
|86,44
|86,44
|0,28
|