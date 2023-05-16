***KIG*** TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
16.05.2023 16:04
***KIG*** TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
YEŞİM GEZEN DİREKTÖR 212-401-33-43 yesim.gezen@triveportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151684
BIST
16:554.549
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 48,04
|Açılış
|: 4.406
|
|Önceki Kapanış
|: 4.501
|
4.573
En Düşük
4.406
16:5519,7117
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0574
|Açılış
|: 20,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6000
|
19,8893
En Düşük
19,6429
16:5521,4265
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0631
|Açılış
|: 22,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3500
|
21,7594
En Düşük
21,3349
16:551.272,59
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -2,08
|Açılış
|: 1.273,55
|
|Önceki Kapanış
|: 1.274,68
|
1.289,60
En Düşük
1.267,95
BIST En Aktif Hisseler16:55
|SDTTR
|96,25
|169.991.629
|% 10,00
|
|ARMDA
|294,50
|8.187.643
|% 9,97
|
|AVHOL
|30,88
|8.723.044
|% 9,97
|
|PCILT
|20,74
|8.867.777
|% 9,97
|
|EUPWR
|76,70
|909.029.618
|% 9,96
|
|PAGYO
|25,40
|8.948.148
|% -4,30
|
|IMASM
|25,22
|73.384.976
|% -3,00
|
|OTTO
|90,25
|719.209
|% -2,96
|
|ESCAR
|73,95
|10.701.210
|% -2,57
|
|ISBIR
|74,00
|760.296
|% -2,57
|
|ASTOR
|44,56
|1.404.255.635
|% 3,77
|
|EUPWR
|76,70
|909.029.618
|% 9,96
|
|GESAN
|50,20
|861.435.391
|% 4,41
|
|CWENE
|121,50
|844.511.536
|% 5,10
|
|PGSUS
|428,50
|719.784.288
|% 5,65
|
|AKFYE
|9,67
|337.793.497
|% 2,87
|
|ASTOR
|44,56
|1.404.255.635
|% 3,77
|
|PSGYO
|5,30
|120.024.744
|% 9,96
|
|GESAN
|50,20
|861.435.391
|% 4,41
|
|GRTRK
|17,83
|262.442.710
|% 7,93
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,7067
|19,7117
|% 0,29
|
|Euro
|21,4195
|21,4265
|% 0,30
|
|Sterlin
|24,5973
|24,7206
|% 0,17
|
|Frank
|21,9300
|22,0621
|% 0,30
|
|Riyal
|5,2398
|5,2661
|% 0,25
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.008
|2.008
|-8,82
|
|Altın Gr.
|1.272
|1.273
|-1,96
|
|Cumhuriyet
|9.085
|9.222
|-137,00
|
|Tam
|9.031
|9.280
|-125,43
|
|Yarım
|4.457
|4.599
|-72,00
|
|Çeyrek
|2.222
|2.293
|-43,00
|
|Gümüş.Ons
|23,96
|23,99
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|15,23
|15,25
|0,01
|
|B. Petrol
|75,77
|75,77
|0,54
|
Seans Raporu
16:55
daha fazla
-
17:10ONCSM
Yüzde 9.94 oranında artışla 69.10 lira fiyatla işlem gören hissede 648, 798 adet işlem
-
17:09XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 46, 15 artarak (% 0.92 ) 5, 039
-
17:09XU100
Endeks 4, 545 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 98 üstünde . İşlem hacmi 70, 697.00 milyon TL de
-
17:09KRDMD
Yüzde 5.39 oranında artışla 16.02 lira fiyatla işlem gören hissede 86, 326, 167 adet işlem
-
17:08PSGYO
Yüzde 9.96 oranında artışla 5.30 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 428, 908 adet işlem