***KIG*** TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
16.05.2023 16:05
***KIG*** TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
YEŞİM GEZEN DİREKTÖR 0 212 401 33 43 yesim.gezen@triveportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151686
BIST
16:554.549
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 48,04
|Açılış
|: 4.406
|
|Önceki Kapanış
|: 4.501
|
4.573
En Düşük
4.406
16:5519,7117
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0574
|Açılış
|: 20,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6000
|
19,8893
En Düşük
19,6429
16:5521,4265
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0631
|Açılış
|: 22,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3500
|
21,7594
En Düşük
21,3349
16:551.273,55
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -1,13
|Açılış
|: 1.273,55
|
|Önceki Kapanış
|: 1.274,68
|
1.289,60
En Düşük
1.267,95
BIST En Aktif Hisseler16:55
|SDTTR
|96,25
|169.991.629
|% 10,00
|
|ARMDA
|294,50
|8.187.643
|% 9,97
|
|AVHOL
|30,88
|8.723.044
|% 9,97
|
|PCILT
|20,74
|8.867.777
|% 9,97
|
|EUPWR
|76,70
|909.029.618
|% 9,96
|
|AEFES
|61,90
|547.654.147
|% -9,96
|
|DAGHL
|14,20
|107.750.162
|% -9,96
|
|ISCTR
|11,37
|5.582.720.187
|% -9,62
|
|AKBNK
|15,84
|5.326.847.022
|% -8,81
|
|YKBNK
|9,55
|6.680.615.222
|% -8,79
|
|KCHOL
|79,65
|8.403.562.561
|% -8,66
|
|YKBNK
|9,55
|6.680.615.222
|% -8,79
|
|ISCTR
|11,37
|5.582.720.187
|% -9,62
|
|AKBNK
|15,84
|5.326.847.022
|% -8,81
|
|THYAO
|134,20
|5.120.686.379
|% 7,88
|
|YKBNK
|9,55
|6.680.615.222
|% -8,79
|
|ISCTR
|11,37
|5.582.720.187
|% -9,62
|
|AKBNK
|15,84
|5.326.847.022
|% -8,81
|
|EKGYO
|6,27
|1.347.587.749
|% 5,73
|
|GARAN
|27,70
|3.226.096.165
|% -7,05
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,7067
|19,7117
|% 0,29
|
|Euro
|21,4195
|21,4265
|% 0,30
|
|Sterlin
|24,6130
|24,7364
|% 0,24
|
|Frank
|21,9441
|22,0763
|% 0,36
|
|Riyal
|5,2410
|5,2673
|% 0,27
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.010
|2.010
|-6,76
|
|Altın Gr.
|1.273
|1.273
|-1,40
|
|Cumhuriyet
|9.085
|9.222
|-137,00
|
|Tam
|9.031
|9.280
|-125,43
|
|Yarım
|4.455
|4.593
|-78,00
|
|Çeyrek
|2.221
|2.290
|-46,00
|
|Gümüş.Ons
|24,02
|24,05
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|15,18
|15,20
|-0,04
|
|B. Petrol
|75,58
|75,58
|0,35
|
Seans Raporu
16:55
daha fazla
-
17:10ONCSM
Yüzde 9.94 oranında artışla 69.10 lira fiyatla işlem gören hissede 648, 798 adet işlem
-
17:09XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 46, 15 artarak (% 0.92 ) 5, 039
-
17:09XU100
Endeks 4, 545 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 98 üstünde . İşlem hacmi 70, 697.00 milyon TL de
-
17:09KRDMD
Yüzde 5.39 oranında artışla 16.02 lira fiyatla işlem gören hissede 86, 326, 167 adet işlem
-
17:08PSGYO
Yüzde 9.96 oranında artışla 5.30 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 428, 908 adet işlem