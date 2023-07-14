***KIG*** TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
14.07.2023 14:53
***KIG*** TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
YEŞİM GEZEN GENEL MÜDÜR YARDIMCISI 0 212 401 33 43 yesim.gezen@triveportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1172098
BIST
'
17:026.429
En Düşük
|Değişim
|: 0,95%
|| 60,26
|Açılış
|: 6.416
|
|Önceki Kapanış
|: 6.368
|
6.354
En Yüksek
6.443
17:0226,1710
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,1508
|Açılış
|: 26,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 26,2400
|
26,2067
En Düşük
25,9818
17:0229,3710
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,1426
|Açılış
|: 29,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,3000
|
29,4692
En Düşük
29,0484
17:021.644,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 3,20
|Açılış
|: 1.644,86
|
|Önceki Kapanış
|: 1.641,66
|
1.652,62
En Düşük
1.636,81
BIST En Aktif Hisseler16:58
|EDIP
|12,98
|150.036.911
|% 10,00
|
|BRYAT
|1.615,00
|410.192.463
|% 10,00
|
|ELITE
|21,56
|89.833.752
|% 10,00
|
|TUKAS
|6,49
|344.631.676
|% 10,00
|
|HATEK
|11,11
|38.065.212
|% 10,00
|
|VANGD
|14,40
|17.246.117
|% -10,00
|
|IHAAS
|21,44
|76.446.433
|% -9,99
|
|PRZMA
|24,68
|5.060.708
|% -9,99
|
|BRKSN
|19,57
|142.004.132
|% -9,98
|
|AYCES
|239,90
|213.383.811
|% -9,98
|
|THYAO
|211,60
|6.871.356.852
|% 1,00
|
|ASELS
|69,85
|6.227.842.140
|% 2,72
|
|SISE
|48,62
|4.228.990.183
|% 1,50
|
|ASTOR
|81,95
|3.321.132.793
|% -1,56
|
|AKBNK
|24,64
|3.309.066.263
|% 0,82
|
|YKBNK
|13,91
|2.601.988.407
|% -2,52
|
|ISCTR
|14,56
|2.678.344.096
|% -1,36
|
|EKGYO
|8,27
|1.410.636.989
|% -0,60
|
|SKBNK
|2,87
|414.742.100
|% -1,71
|
|AKBNK
|24,64
|3.309.066.263
|% 0,82
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,1627
|26,1692
|% 0,57
|
|Euro
|29,3737
|29,3802
|% 0,52
|
|Sterlin
|34,2211
|34,3928
|% 0,34
|
|Frank
|30,2434
|30,4255
|% 0,14
|
|Riyal
|6,9503
|6,9851
|% 0,43
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.954
|1.954
|-6,04
|
|Altın Gr.
|1.647
|1.648
|6,10
|
|Cumhuriyet
|10.975
|11.141
|-4,00
|
|Tam
|10.626
|10.821
|38,00
|
|Yarım
|5.313
|5.436
|19,00
|
|Çeyrek
|2.665
|2.718
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|24,83
|24,85
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|20,99
|21,01
|0,17
|
|B. Petrol
|81,01
|81,01
|-0,35
|
Seans Raporu
16:58
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