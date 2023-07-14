***KIG*** TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
14.07.2023 14:53
***KIG*** TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
YEŞİM GEZEN GENEL MÜDÜR YARDIMCISI 2124013343 yesim.gezen@triveportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1172099
BIST
'
17:026.429
En Düşük
|Değişim
|: 0,95%
|| 60,56
|Açılış
|: 6.416
|
|Önceki Kapanış
|: 6.368
|
6.354
En Yüksek
6.443
17:0226,1629
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,1427
|Açılış
|: 26,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 26,2400
|
26,2067
En Düşük
25,9818
17:0229,3825
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,1541
|Açılış
|: 29,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,3000
|
29,4692
En Düşük
29,0484
17:021.644,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 3,26
|Açılış
|: 1.644,91
|
|Önceki Kapanış
|: 1.641,66
|
1.652,62
En Düşük
1.636,81
BIST En Aktif Hisseler17:02
|ALCAR
|645,70
|148.537.426
|% 10,00
|
|HATEK
|11,11
|38.067.234
|% 10,00
|
|TUKAS
|6,49
|345.140.732
|% 10,00
|
|EDIP
|12,98
|150.064.624
|% 10,00
|
|ELITE
|21,56
|89.882.219
|% 10,00
|
|VANGD
|14,40
|17.246.117
|% -10,00
|
|IHAAS
|21,44
|76.518.729
|% -9,99
|
|PRZMA
|24,68
|5.086.795
|% -9,99
|
|BRKSN
|19,57
|142.155.702
|% -9,98
|
|AYCES
|239,90
|213.411.639
|% -9,98
|
|THYAO
|211,70
|6.890.128.847
|% 1,05
|
|ASELS
|69,85
|6.242.050.213
|% 2,72
|
|SISE
|48,74
|4.266.885.771
|% 1,75
|
|ASTOR
|81,90
|3.331.208.779
|% -1,62
|
|AKBNK
|24,60
|3.322.988.593
|% 0,65
|
|YKBNK
|13,90
|2.621.361.729
|% -2,59
|
|ISCTR
|14,56
|2.682.525.707
|% -1,36
|
|EKGYO
|8,27
|1.425.793.550
|% -0,60
|
|SKBNK
|2,87
|414.772.335
|% -1,71
|
|AKBNK
|24,60
|3.322.988.593
|% 0,65
|
|17:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,1553
|26,1629
|% 0,55
|
|Euro
|29,3721
|29,3825
|% 0,53
|
|Sterlin
|34,2531
|34,4249
|% 0,43
|
|Frank
|30,2741
|30,4565
|% 0,24
|
|Riyal
|6,9549
|6,9898
|% 0,50
|
|17:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.953
|1.953
|-7,49
|
|Altın Gr.
|1.649
|1.650
|8,06
|
|Cumhuriyet
|10.981
|11.147
|2,00
|
|Tam
|10.634
|10.829
|46,00
|
|Yarım
|5.317
|5.440
|23,00
|
|Çeyrek
|2.667
|2.720
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|24,79
|24,81
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|21,02
|21,04
|0,20
|
|B. Petrol
|80,98
|80,98
|-0,38
|
Seans Raporu
17:02
daha fazla
-
17:17XU100
Endeks 6, 432 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1 üstünde . İşlem hacmi 84, 424.00 milyon TL de
-
17:17PASEU
Yüzde 9.95 oranında artışla 41.32 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 777, 010 adet işlem
-
17:16TKFEN
Yüzde 5.16 oranında artışla 41.54 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 507, 467 adet işlem
-
17:15AKGRT
Yüzde 6.27 oranında artışla 3.90 lira fiyatla işlem gören hissede 66, 345, 351 adet işlem
-
17:14FADE
Yüzde 5.24 oranında artışla 11.85 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 704, 644 adet işlem