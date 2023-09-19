***KIG*** TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
19.09.2023 13:58
***KIG*** TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
KADİR EGEMEN CANDIR DÜZEY3/TÜREV ARAÇLAR
SÜLEYMAN KATİPOĞLU DÜZEY3/TÜREV ARAÇLAR
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196144
BIST
'
16:027.658
En Düşük
|Değişim
|: -0,29%
|| -22,08
|Açılış
|: 7.697
|
|Önceki Kapanış
|: 7.680
|
7.645
En Yüksek
7.789
16:0227,0342
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0253
|Açılış
|: 27,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0050
|
27,1347
En Düşük
26,8557
16:0228,9101
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0041
|Açılış
|: 28,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8000
|
29,2086
En Düşük
28,4597
16:021.682,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 2,73
|Açılış
|: 1.682,25
|
|Önceki Kapanış
|: 1.679,51
|
1.687,19
En Düşük
1.669,82
BIST En Aktif Hisseler16:00
|TETMT
|1.695,20
|3.626.033
|% 10,00
|
|BURVA
|63,80
|46.223.544
|% 10,00
|
|TARKM
|190,30
|13.618.249
|% 10,00
|
|MIATK
|550,20
|438.935.176
|% 10,00
|
|CLEBI
|891,00
|48.976.696
|% 10,00
|
|INGRM
|486,50
|154.672.010
|% -9,99
|
|SRVGY
|300,50
|103.808.115
|% -9,98
|
|ANGEN
|19,60
|524.775.386
|% -6,84
|
|BRSAN
|728,20
|1.810.668.674
|% -6,64
|
|SKBNK
|5,45
|809.950.564
|% -5,38
|
|SAHOL
|55,10
|5.889.816.443
|% -1,25
|
|THYAO
|215,60
|5.863.953.668
|% -1,15
|
|TUPRS
|140,80
|4.306.184.542
|% 1,66
|
|ASTOR
|134,90
|3.243.301.406
|% 2,98
|
|KOZAL
|27,64
|2.754.963.636
|% -0,43
|
|EKGYO
|7,86
|1.574.659.059
|% -3,08
|
|SKBNK
|5,45
|809.950.564
|% -5,38
|
|ZOREN
|4,63
|571.787.615
|% 0,87
|
|YKBNK
|15,84
|1.924.330.002
|% -0,63
|
|ISCTR
|21,72
|2.458.414.842
|% -0,46
|
|16:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0294
|27,0350
|% 0,10
|
|Euro
|28,8917
|28,9004
|% -0,02
|
|Sterlin
|33,4325
|33,6002
|% 0,23
|
|Frank
|30,0316
|30,2126
|% 0,13
|
|Riyal
|7,1848
|7,2208
|% 0,07
|
|16:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.936
|1.936
|2,15
|
|Altın Gr.
|1.682
|1.682
|2,46
|
|Cumhuriyet
|11.335
|11.506
|37,00
|
|Tam
|11.097
|11.164
|-50,00
|
|Yarım
|5.566
|5.605
|-25,00
|
|Çeyrek
|2.774
|2.802
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|23,32
|23,34
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|20,25
|20,27
|0,06
|
|B. Petrol
|95,44
|95,44
|1,01
|
Seans Raporu
16:00
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