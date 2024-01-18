***KIG*** TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
18.01.2024 11:28
***KIG*** TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
SEYFULLAH ESEN GENEL MÜDÜR 0 212 401 33 43 seyfullah.esen@triveportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241255
BIST
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12:018.095
En Düşük
|Değişim
|: 0,88%
|| 70,49
|Açılış
|: 8.104
|
|Önceki Kapanış
|: 8.024
|
8.078
En Yüksek
8.117
12:0130,1457
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0156
|Açılış
|: 30,2350
|
|Önceki Kapanış
|: 30,2650
|
30,1883
En Düşük
30,0435
12:0132,9116
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0939
|Açılış
|: 32,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,8500
|
32,9856
En Düşük
32,7617
12:011.946,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 3,44
|Açılış
|: 1.947,22
|
|Önceki Kapanış
|: 1.943,41
|
1.952,16
En Düşük
1.939,87
BIST En Aktif Hisseler11:59
|HLGYO
|2,66
|31.022.960
|% 50,28
|
|KFEIN
|81,65
|64.996.584
|% 9,97
|
|ULAS
|20,70
|5.629.820
|% 9,93
|
|GARFA
|119,70
|102.438.161
|% 9,92
|
|ERSU
|17,58
|16.277.039
|% 9,06
|
|SNPAM
|93,70
|1.728.671
|% -7,96
|
|AYCES
|867,50
|126.099.850
|% -6,17
|
|PSDTC
|59,70
|4.596.512
|% -4,25
|
|PSDTC
|59,70
|4.596.512
|% -4,25
|
|PSDTC
|59,70
|4.596.512
|% -4,25
|
|THYAO
|253,00
|2.638.642.106
|% 0,20
|
|ISCTR
|26,60
|2.221.121.894
|% 3,58
|
|YKBNK
|22,50
|1.728.022.958
|% 1,44
|
|AKBNK
|42,80
|1.549.202.415
|% 1,90
|
|SASA
|34,88
|1.451.619.345
|% 3,32
|
|ISCTR
|26,60
|2.221.121.894
|% 3,58
|
|YKBNK
|22,50
|1.728.022.958
|% 1,44
|
|EKGYO
|8,73
|658.150.319
|% -0,57
|
|AKFGY
|1,92
|89.722.463
|% 1,59
|
|SASA
|34,88
|1.451.619.345
|% 3,32
|
|11:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,1409
|30,1442
|% 0,05
|
|Euro
|32,8959
|32,9090
|% 0,28
|
|Sterlin
|38,1400
|38,3313
|% 0,10
|
|Frank
|34,6548
|34,8635
|% -0,15
|
|Riyal
|8,0115
|8,0517
|% 0,03
|
|11:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,56
|22,59
|% 0,66
|
|Platin
|890,67
|892,31
|% 0,66
|
|Paladyum
|930,21
|934,22
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,28
|78,28
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.009,95
|2.010,28
|% 0,66
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Seans Raporu
11:59
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