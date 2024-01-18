***KIG*** TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
18.01.2024 13:28
***KIG*** TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
BAHAR KEÇELİ DÜZEY3/TÜREV ARAÇLAR
SEYFULLAH ESEN DÜZEY3/TÜREV ARAÇLAR
MERVE ÇELİK DÜZEY3/TÜREV ARAÇLAR
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241304
BIST
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15:048.081
En Düşük
|Değişim
|: 0,70%
|| 56,46
|Açılış
|: 8.104
|
|Önceki Kapanış
|: 8.024
|
8.058
En Yüksek
8.117
15:0430,1497
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0196
|Açılış
|: 30,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 30,2650
|
30,1883
En Düşük
30,0435
15:0432,9280
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,1103
|Açılış
|: 32,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,8500
|
32,9856
En Düşük
32,7617
15:041.951,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 8,17
|Açılış
|: 1.951,58
|
|Önceki Kapanış
|: 1.943,41
|
1.952,16
En Düşük
1.939,87
BIST En Aktif Hisseler15:04
|HLGYO
|2,62
|50.287.115
|% 48,02
|
|BEGYO
|4,95
|418.326.238
|% 10,00
|
|VRGYO
|30,80
|175.005.075
|% 10,00
|
|PRZMA
|47,52
|22.923.246
|% 10,00
|
|KFEIN
|81,65
|67.546.677
|% 9,97
|
|CATES
|62,60
|1.438.345.528
|% -9,99
|
|SNPAM
|91,65
|9.821.033
|% -9,97
|
|AYCES
|832,50
|202.716.050
|% -9,95
|
|MEGMT
|36,20
|1.509.341.387
|% -9,09
|
|BAGFS
|26,40
|171.323.301
|% -8,59
|
|THYAO
|252,50
|4.158.020.429
|% 0,00
|
|ISCTR
|26,68
|3.795.063.748
|% 3,89
|
|ASTOR
|109,80
|2.689.670.668
|% 7,33
|
|YKBNK
|22,50
|2.528.510.784
|% 1,44
|
|AKBNK
|42,38
|2.218.374.134
|% 0,90
|
|ISCTR
|26,68
|3.795.063.748
|% 3,89
|
|YKBNK
|22,50
|2.528.510.784
|% 1,44
|
|EKGYO
|8,66
|935.568.081
|% -1,37
|
|BEGYO
|4,95
|418.326.238
|% 10,00
|
|AKFGY
|1,88
|143.703.211
|% -0,53
|
|15:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,1447
|30,1497
|% 0,07
|
|Euro
|32,9083
|32,9280
|% 0,34
|
|Sterlin
|38,1232
|38,3144
|% 0,05
|
|Frank
|34,7168
|34,9259
|% 0,03
|
|Riyal
|8,0137
|8,0539
|% 0,05
|
|15:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,60
|22,62
|% 0,66
|
|Platin
|898,28
|899,86
|% 0,66
|
|Paladyum
|939,21
|946,74
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,93
|77,93
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.014,70
|2.015,02
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:04
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-
15:19XU100
Endeks 8, 079 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 68 üstünde . İşlem hacmi 53, 168.00 milyon TL de
-
15:19ALFAS
Yüzde 5.06 oranında artışla 94.45 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 431, 419 adet işlem
-
15:17MERIT
Yüzde 5.89 oranında artışla 83.65 lira fiyatla işlem gören hissede 557, 771 adet işlem
-
15:16KUYAS
Yüzde 8.11 oranında artışla 63.35 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 425, 129 adet işlem
-
15:15BEGYO
Yüzde 10.00 oranında artışla 4.95 lira fiyatla işlem gören hissede 89, 743, 421 adet işlem