***KIG*** TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
18.01.2024 13:29
***KIG*** TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
BAHAR KEÇELİ DÜZEY3/TÜREV ARAÇLAR
SEYFULLAH ESEN DÜZEY3/TÜREV ARAÇLAR
MERVE ÇELİK DÜZEY3/TÜREV ARAÇLAR
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241307
BIST
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15:058.081
En Düşük
|Değişim
|: 0,71%
|| 56,74
|Açılış
|: 8.104
|
|Önceki Kapanış
|: 8.024
|
8.058
En Yüksek
8.117
15:0530,1479
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0178
|Açılış
|: 30,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 30,2650
|
30,1883
En Düşük
30,0435
15:0532,9207
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,1030
|Açılış
|: 32,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,8500
|
32,9856
En Düşük
32,7617
15:051.951,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 8,56
|Açılış
|: 1.951,97
|
|Önceki Kapanış
|: 1.943,41
|
1.952,16
En Düşük
1.939,87
BIST En Aktif Hisseler15:05
|HLGYO
|2,63
|50.344.740
|% 48,59
|
|BEGYO
|4,95
|419.180.424
|% 10,00
|
|PRZMA
|47,52
|22.925.051
|% 10,00
|
|VRGYO
|30,80
|175.021.676
|% 10,00
|
|KFEIN
|81,65
|69.179.677
|% 9,97
|
|CATES
|62,60
|1.439.079.638
|% -9,99
|
|SNPAM
|91,65
|9.821.033
|% -9,97
|
|AYCES
|832,50
|202.783.482
|% -9,95
|
|MEGMT
|36,18
|1.521.703.229
|% -9,14
|
|BAGFS
|26,36
|175.268.388
|% -8,73
|
|THYAO
|252,75
|4.178.589.518
|% 0,10
|
|ISCTR
|26,68
|3.826.086.917
|% 3,89
|
|ASTOR
|110,00
|2.701.877.889
|% 7,53
|
|YKBNK
|22,56
|2.632.197.593
|% 1,71
|
|EREGL
|43,58
|2.258.546.976
|% 0,32
|
|ISCTR
|26,68
|3.826.086.917
|% 3,89
|
|YKBNK
|22,56
|2.632.197.593
|% 1,71
|
|EKGYO
|8,66
|940.013.341
|% -1,37
|
|BEGYO
|4,95
|419.180.424
|% 10,00
|
|AKFGY
|1,89
|143.961.445
|% 0,00
|
|15:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,1425
|30,1479
|% 0,06
|
|Euro
|32,9067
|32,9207
|% 0,31
|
|Sterlin
|38,1268
|38,3180
|% 0,06
|
|Frank
|34,7207
|34,9299
|% 0,04
|
|Riyal
|8,0141
|8,0543
|% 0,06
|
|15:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,61
|22,64
|% 0,66
|
|Platin
|897,30
|899,48
|% 0,66
|
|Paladyum
|942,02
|943,58
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,99
|77,99
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.015,67
|2.015,95
|% 0,66
|