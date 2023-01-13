***KIG*** TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği
13.01.2023 17:19
***KIG*** TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )
Türkçe
Fon Unvan Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Eski Unvan
KIG Portföy Robotik Teknolojileri Değişken Fon
Yeni Unvan
Trive Portföy Robotik Teknolojileri Değişken Fon
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
12/01/2023
Açıklamalar
KIB Fon Unvan Değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102171
BIST
17:074.967
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -3,58
|Açılış
|: 4.952
|
|Önceki Kapanış
|: 4.971
|
5.073
En Düşük
4.926
17:0718,7956
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0120
|Açılış
|: 19,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9500
|
18,8182
En Düşük
18,7471
17:0720,3081
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0844
|Açılış
|: 20,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4800
|
20,4273
En Düşük
20,2558
17:071.148,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 2,11
|Açılış
|: 1.148,41
|
|Önceki Kapanış
|: 1.146,30
|
1.153,52
En Düşük
1.142,75
BIST En Aktif Hisseler17:05
|MANAS
|11,37
|101.279.475
|% 10,02
|
|EPLAS
|38,50
|7.497.243
|% 10,00
|
|ONCSM
|37,40
|6.216.291
|% 10,00
|
|KNFRT
|15,07
|22.294.488
|% 10,00
|
|VKING
|29,70
|1.313.588
|% 10,00
|
|ISKUR
|830.000,00
|830.000
|% -9,78
|
|DIRIT
|6,97
|434.396
|% -7,07
|
|EKGYO
|7,99
|3.603.529.680
|% -6,11
|
|PENTA
|42,00
|87.969.487
|% -5,62
|
|EDIP
|9,27
|25.964.271
|% -5,60
|
|THYAO
|134,70
|7.035.968.498
|% -0,81
|
|ASELS
|55,05
|5.107.499.103
|% -1,52
|
|EREGL
|40,14
|5.063.558.040
|% 1,41
|
|KRDMD
|18,58
|4.719.247.787
|% -1,69
|
|EKGYO
|7,99
|3.603.529.680
|% -6,11
|
|EKGYO
|7,99
|3.603.529.680
|% -6,11
|
|YKBNK
|9,17
|2.389.166.612
|% 1,44
|
|KRDMD
|18,58
|4.719.247.787
|% -1,69
|
|SKBNK
|2,63
|508.420.276
|% -0,38
|
|PETKM
|17,65
|2.937.146.005
|% 1,32
|
|17:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7856
|18,7939
|% 0,05
|
|Euro
|20,2896
|20,3001
|% -0,45
|
|Sterlin
|22,7691
|22,8832
|% -0,44
|
|Frank
|20,0899
|20,2109
|% -0,33
|
|Riyal
|4,9885
|5,0135
|% 0,06
|
|17:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.901
|1.901
|2,00
|
|Altın Gr.
|1.148
|1.148
|1,46
|
|Cumhuriyet
|7.775
|7.892
|66,00
|
|Tam
|7.816
|7.885
|75,00
|
|Yarım
|3.808
|3.858
|36,00
|
|Çeyrek
|1.910
|1.929
|18,00
|
|Gümüş.Ons
|23,68
|23,72
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|14,27
|14,29
|-0,09
|
|B. Petrol
|84,19
|84,19
|0,16
|
Seans Raporu
17:05
daha fazla
-
17:20XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 12, 39 artarak (% 0.23 ) 5, 464
-
17:20XU100
Endeks 4, 986 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 31 üstünde . İşlem hacmi 77, 353.00 milyon TL de
-
17:20TUREX
Yüzde 5.70 oranında artışla 27.08 lira fiyatla işlem gören hissede 772, 337 adet işlem
-
17:19HURGZ
Yüzde 4.21 oranında artışla 5.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 295, 032 adet işlem
-
17:18KRVGD
Yüzde 7.42 oranında artışla 28.36 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 359, 235 adet işlem