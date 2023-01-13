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***KIG*** TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği

13.01.2023 17:20
***KIG*** TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği


***KIG*** TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )

Türkçe
Fon Unvan Değişikliği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Eski Unvan
KIG Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
Yeni Unvan
Trive Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
12/01/2023
Açıklamalar

KIE Fon Unvan Değişikliği



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102173


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Tam 7.817 7.886 76,00  
Yarım 3.809 3.859 37,00  
Çeyrek 1.910 1.929 18,00  
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Gümüş Gr. 14,29 14,31 -0,06  
B. Petrol 84,28 84,28 0,25  
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