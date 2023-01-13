***KIG*** TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği
13.01.2023 17:21
***KIG*** TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )
Türkçe
Fon Unvan Değişikliği
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Eski Unvan
KIG Portföy Emtia Serbest Fon
Yeni Unvan
Trive Portföy Emtia Serbest Fon
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
12/01/2023
Açıklamalar
KIF Fon Unvan Değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102174
BIST
17:094.974
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 2,92
|Açılış
|: 4.952
|
|Önceki Kapanış
|: 4.971
|
5.073
En Düşük
4.926
17:0918,7924
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0088
|Açılış
|: 19,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9500
|
18,8182
En Düşük
18,7471
17:0920,2981
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0944
|Açılış
|: 20,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4800
|
20,4273
En Düşük
20,2558
17:091.148,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 2,47
|Açılış
|: 1.148,77
|
|Önceki Kapanış
|: 1.146,30
|
1.153,52
En Düşük
1.142,75
BIST En Aktif Hisseler17:09
|MANAS
|11,37
|101.589.864
|% 10,02
|
|ONCSM
|37,40
|6.254.327
|% 10,00
|
|EPLAS
|38,50
|7.497.243
|% 10,00
|
|KNFRT
|15,07
|22.294.488
|% 10,00
|
|VKING
|29,70
|1.313.588
|% 10,00
|
|ISKUR
|830.000,00
|830.000
|% -9,78
|
|DIRIT
|6,97
|434.396
|% -7,07
|
|EKGYO
|7,98
|3.630.036.461
|% -6,23
|
|EDIP
|9,26
|25.981.644
|% -5,70
|
|PENTA
|41,98
|88.242.957
|% -5,66
|
|THYAO
|134,80
|7.065.281.215
|% -0,74
|
|ASELS
|55,20
|5.117.301.000
|% -1,25
|
|EREGL
|40,24
|5.091.795.330
|% 1,67
|
|KRDMD
|18,61
|4.730.612.159
|% -1,53
|
|EKGYO
|7,98
|3.630.036.461
|% -6,23
|
|EKGYO
|7,98
|3.630.036.461
|% -6,23
|
|YKBNK
|9,15
|2.413.955.542
|% 1,22
|
|KRDMD
|18,61
|4.730.612.159
|% -1,53
|
|SKBNK
|2,62
|510.277.863
|% -0,76
|
|PETKM
|17,66
|2.959.351.648
|% 1,38
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7871
|18,7924
|% 0,05
|
|Euro
|20,2892
|20,2981
|% -0,46
|
|Sterlin
|22,7924
|22,9067
|% -0,34
|
|Frank
|20,1083
|20,2294
|% -0,24
|
|Riyal
|4,9872
|5,0123
|% 0,04
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.902
|1.902
|3,56
|
|Altın Gr.
|1.147
|1.147
|0,86
|
|Cumhuriyet
|7.780
|7.897
|71,00
|
|Tam
|7.810
|7.879
|69,00
|
|Yarım
|3.806
|3.855
|33,00
|
|Çeyrek
|1.909
|1.928
|17,00
|
|Gümüş.Ons
|23,74
|23,77
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|14,26
|14,28
|-0,09
|
|B. Petrol
|84,30
|84,30
|0,27
|