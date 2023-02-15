***KIG*** TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***KIG*** TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 20.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 8.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 7.000.000 TL artırılarak 15.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru talebimiz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.02.2023 tarih E-12233903-350.05.01-33008 numaralı yazısı ile olumlu karşılanmıştır.Bu kapsamda 19.10.2012 tarih ve 28446 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan T.C. Ticaret Bakanlığı'nın Halka Açık Olmayan Şirketlerde Kayıtlı Sermaye Sistemine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği'nin 9. maddesinin birinci fıkrası uyarınca artırıma ilişkin yönetim kurulu kararımız ile şirketimiz esas sözleşmesinin 8 no'lu Sermaye maddesinin yeni hali kamuoyuna duyrulur.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113536BIST