***KIG*** TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***KIG*** TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 05.04.2023 tarih ve E-12233903-305.01.01-35663 sayılı yazısı ile aşağıdaki şemsiye fonların kuruluşuna izin verilmiştir.Ayrıca ilgili fonların içtüzükleri 13.04.2023 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce tescil edilmiş olup, tescil 18.04.2023 tarih ve 10814 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmıştır.Trive Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Sepeti Şemsiye Fonu Trive Portföy Yönetimi A.Ş. Hisse Senedi Şemsiye Fonuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139697BIST