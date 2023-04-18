***KIG*** TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
18.04.2023 15:02
***KIG*** TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.04.2023 tarih ve E-12233903-305.01.01-35663 sayılı yazısı ile aşağıdaki şemsiye fonların kuruluşuna izin verilmiştir.Ayrıca ilgili fonların içtüzükleri 13.04.2023 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce tescil edilmiş olup, tescil 18.04.2023 tarih ve 10814 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmıştır.
Trive Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Sepeti Şemsiye Fonu Trive Portföy Yönetimi A.Ş. Hisse Senedi Şemsiye Fonu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139697
BIST
16:375.036
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -23,34
|Açılış
|: 5.076
|
|Önceki Kapanış
|: 5.059
|
5.105
En Düşük
5.028
16:3719,4077
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0158
|Açılış
|: 20,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0300
|
19,6779
En Düşük
19,3667
16:3721,2909
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0991
|Açılış
|: 21,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 21,8700
|
21,6002
En Düşük
21,1634
16:371.244,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 2,20
|Açılış
|: 1.244,94
|
|Önceki Kapanış
|: 1.242,74
|
1.267,19
En Düşük
1.242,03
BIST En Aktif Hisseler16:35
|BRSAN
|133,10
|291.326.942
|% 10,00
|
|CVKMD
|153,60
|27.981.005
|% 9,95
|
|ONCSM
|96,10
|87.156.666
|% 9,95
|
|KOPOL
|35,82
|14.260.336
|% 9,94
|
|SMART
|8,52
|35.697.403
|% 9,94
|
|IMASM
|57,15
|44.761.314
|% -9,91
|
|LIDER
|99,20
|49.817.268
|% -8,15
|
|BALAT
|15,49
|1.092.308
|% -6,97
|
|SNKRN
|25,30
|742.630
|% -5,95
|
|KLRHO
|27,76
|81.031.614
|% -5,90
|
|KOZAL
|24,38
|6.748.587.697
|% -1,06
|
|KOZAA
|48,10
|3.084.187.432
|% -2,91
|
|THYAO
|135,80
|2.665.816.456
|% 0,07
|
|EREGL
|34,88
|1.420.939.065
|% -0,74
|
|SISE
|42,56
|1.202.222.577
|% -1,89
|
|KOZAL
|24,38
|6.748.587.697
|% -1,06
|
|EKGYO
|6,73
|731.515.296
|% -1,03
|
|ISCTR
|12,02
|918.763.149
|% 0,08
|
|YKBNK
|10,22
|699.649.946
|% 0,69
|
|KOZAA
|48,10
|3.084.187.432
|% -2,91
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4010
|19,4046
|% 0,07
|
|Euro
|21,2780
|21,2910
|% 0,47
|
|Sterlin
|24,0250
|24,1454
|% 0,50
|
|Frank
|21,5190
|21,6486
|% 0,21
|
|Riyal
|5,1577
|5,1836
|% 0,17
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.996
|1.996
|0,79
|
|Altın Gr.
|1.245
|1.245
|2,40
|
|Cumhuriyet
|8.816
|8.949
|62,00
|
|Tam
|8.826
|8.954
|16,00
|
|Yarım
|4.310
|4.377
|8,00
|
|Çeyrek
|2.155
|2.189
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|24,97
|25,01
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|15,58
|15,60
|-0,01
|
|B. Petrol
|84,70
|84,70
|-0,06
|
Seans Raporu
16:35
daha fazla
-
16:50YEOTK
Yüzde -4.83 oranında düşüşle 72.90 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 605, 825 adet işlem
-
16:49XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -35, 49 kaybederek (% -0.63 ) 5, 557
-
16:49XU100
Endeks 5, 032 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 54 altında . İşlem hacmi 37, 485.00 milyon TL de
-
16:49SANEL
Yüzde -5.56 oranında düşüşle 18.70 lira fiyatla işlem gören hissede 979, 176 adet işlem
-
16:48GESAN
Yüzde -3.89 oranında düşüşle 77.85 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 867, 460 adet işlem