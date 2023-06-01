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***KIG*** TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

01.06.2023 15:37
***KIG*** TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama


***KIG*** TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

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Genel Açıklama

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Açıklamalar

           Şirket esas sözleşmemizin 8. Maddesinin verdiği yetkiye istinaden, Yönetim Kurulumuz'un 08.05.2023 tarihli 2023/32 sayılı kararı ile Ticaret Bakanlığı tarafından 2023-2027 yılları için verilen 75.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, Şirketimiz sermayesinin 15.000.000 TL arttırılarak, her bir payın itibari değeri 1,00 TL olmak üzere 30.000.000 adet paya ayrılarak toplam 30.000.000 TL'ye çıkarılmasına karar verilmiştir. Söz konusu husus Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29.05.2023 tarih ve E-12233903-350.05.01-37950 yazısı ile uygun bulunmuştur.Bu çerçevede, arttırılan 15.000.000 TL tutarındaki sermayeyi temsil eden 1,00 TL nominal değerli ve üzerinde herhangi bir imtiyaz bulunmayacak 15.000.000 TL adet payın tamamı nama yazılı olarak ihraç edilecektir.
Arttırılan sermaye karşılığında ihraç edilecek paylar primli veya imtiyazlı olmayacaktır.
Arttırılan sermayeye ilişkin olarak rüçhan hakkı kısıtlanmayacaktır.
Şirketimiz'in Esas Sözleşmesi'nin Sermaye başlıklı 8. maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine ve söz konusu sermaye artışının onaylanmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulmasına karar verilmiştir.
  
    ESKİ METİN
    YENİ METİN

      Sermaye
Madde 8
      Sermaye
Madde 8

                        Şirket'in kayıtlı  sermaye tavanı 75.000.000 TL olup, her biri 1 TL (bir Türk Lirası) itibari  değerde 75.000.000 adet paya bölünmüştür.
Bakanlıkça  verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2023-2027 yılları (5 yıl) için  geçerlidir. Yönetim kuruluna verilen sermayeyi kayıtlı sermaye tavanına kadar  artırma yetkisinin süresinin dolmasından sonra, yönetim kurulunun sermaye  artırım kararı alabilmesi için esas sözleşmenin değiştirilerek yönetim  kuruluna yeniden yetki süresi belirlenmesi şarrtır.
Şirketin sermayesi tamamı ödenmiş 15.000.000,00 TL  (onbeş milyon Türk Lirası)'dır. Şirketin   sermayesi 1,00 TL (bir Türk Lirası) itibari değerde 15.000.000 adet  paya ayrılmış ve tamamı muvazaadan ari olarak taahüt edilerek nakden  ödenmiştir.
Şirket paylarının tamamı nama yazılı olup, TTK ve  ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak çıkartılacaktır.
Yönetim kurulu, 2023-2027 yılları arasında Sermaye  Piyasası mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve TTK'ya uygun  olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış  sermayeyi artırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının  sınırlandırılması ile imtiyazlı veya nominal değerinin üzerinde pay  çıkarılması konusunda karar almaya yetkilidir. Yönetim kurulunun sermaye  artırımına ilişkin kararı Şirket'in internet sitesinde ilan edilir. Yeni pay  alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak  şekilde kullanılamaz.
Çıkarılmış sermaye miktarının şirket unvanının  kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.
Şirket pay sahipleri ile ilgili olarak SPKn ve  ilgili mevzuat hükümlerine uygun hareket edecektir.
Yönetim kurulu payların muhtelif tertipler halinde  çıkartılması ve kolay saklanmasını teminen lüzum gördüğünde birden fazla payı  temsil edecek yüksek paylık kupürler halinde çıkartma yetkisine sahiptir.
Genel kurul, sermaye tutarı aynı kalmak şartıyla,  esas sözleşmeyi değiştirmek suretiyle, payları, asgari itibari değer hükmüne  uyarak, itibari değerleri daha küçük olan paylara bölmek veya payları itibari  değerleri daha yüksek olan paylar halinde birleştirmek yetkisini haizdir. Şu  kadar ki, payların birleştirilebilmesi için her pay sahibinin bu işleme onay  vermesi gerekir. TTK'nın 476'ıncı maddesi saklıdır.
Sermaye artırımı kapsamında şirkette pay sahibi  olacak yeni ortakların ilgili mevzuatta yer almaları şartları sağladıklarını  tevsik edici bilgi ve belgeleri Kurula iletmesi zorunludur.
Şirketin sermayesi beheri 1,00 Türk Lirası değerinde  15.000.000 paya ayrılmış toplam 15.000.000,00 Türk Lirası değerindedir. Bu  payların tamamı nama yazıldır.
                              Şirket'in kayıtlı  sermaye tavanı 75.000.000 TL olup, her biri 1 TL (bir Türk Lirası) itibari  değerde 75.000.000 adet paya bölünmüştür.
Bakanlıkça  verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2023-2027 yılları (5 yıl) için  geçerlidir. Yönetim kuruluna verilen sermayeyi kayıtlı sermaye tavanına kadar  artırma yetkisinin süresinin dolmasından sonra, yönetim kurulunun sermaye  artırım kararı alabilmesi için esas sözleşmenin değiştirilerek yönetim  kuruluna yeniden yetki süresi belirlenmesi şarrtır.
Şirketin sermayesi tamamı ödenmiş 30.000.000,00  TL(otuz milyon Türk Lirası)'dır. Şirketin   sermayesi 1,00 TL (bir Türk Lirası) itibari değerde 30.000.000 adet  paya ayrılmış ve tamamı muvazaadan ari olarak taahüt edilerek nakden  ödenmiştir.
Şirket paylarının tamamı nama yazılı olup, TTK ve  ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak çıkartılacaktır.
Yönetim kurulu, 2023-2027 yılları arasında Sermaye  Piyasası mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve TTK'ya uygun  olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış  sermayeyi artırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının  sınırlandırılması ile imtiyazlı veya nominal değerinin üzerinde pay  çıkarılması konusunda karar almaya yetkilidir. Yönetim kurulunun sermaye  artırımına ilişkin kararı Şirket'in internet sitesinde ilan edilir. Yeni pay  alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak  şekilde kullanılamaz.
Çıkarılmış sermaye miktarının şirket unvanının  kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.
Şirket pay sahipleri ile ilgili olarak SPKn ve  ilgili mevzuat hükümlerine uygun hareket edecektir.
Yönetim kurulu payların muhtelif tertipler halinde  çıkartılması ve kolay saklanmasını teminen lüzum gördüğünde birden fazla payı  temsil edecek yüksek paylık kupürler halinde çıkartma yetkisine sahiptir.
Genel kurul, sermaye tutarı aynı kalmak şartıyla,  esas sözleşmeyi değiştirmek suretiyle, payları, asgari itibari değer hükmüne  uyarak, itibari değerleri daha küçük olan paylara bölmek veya payları itibari  değerleri daha yüksek olan paylar halinde birleştirmek yetkisini haizdir. Şu  kadar ki, payların birleştirilebilmesi için her pay sahibinin bu işleme onay  vermesi gerekir. TTK'nın 476'ıncı maddesi saklıdır.
Sermaye artırımı kapsamında şirkette pay sahibi  olacak yeni ortakların ilgili mevzuatta yer almaları şartları sağladıklarını  tevsik edici bilgi ve belgeleri Kurula iletmesi zorunludur.
Şirketin sermayesi beheri 1,00 Türk Lirası değerinde  30.000.000 paya ayrılmış toplam 30.000.000,00 Türk Lirası değerindedir. Bu  payların tamamı nama yazıldır.
 
 
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1155294


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