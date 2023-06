***KIG*** TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









Şirket esas sözleşmemizin 8. Maddesinin verdiği yetkiye istinaden, Yönetim Kurulumuz'un 08.05.2023 tarihli 2023/32 sayılı kararı ile Ticaret Bakanlığı tarafından 2023-2027 yılları için verilen 75.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, Şirketimiz sermayesinin 15.000.000 TL arttırılarak, her bir payın itibari değeri 1,00 TL olmak üzere 30.000.000 adet paya ayrılarak toplam 30.000.000 TL'ye çıkarılmasına karar verilmiştir. Söz konusu husus Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29.05.2023 tarih ve E-12233903-350.05.01-37950 yazısı ile uygun bulunmuştur.Bu çerçevede, arttırılan 15.000.000 TL tutarındaki sermayeyi temsil eden 1,00 TL nominal değerli ve üzerinde herhangi bir imtiyaz bulunmayacak 15.000.000 TL adet payın tamamı nama yazılı olarak ihraç edilecektir.Arttırılan sermaye karşılığında ihraç edilecek paylar primli veya imtiyazlı olmayacaktır.Arttırılan sermayeye ilişkin olarak rüçhan hakkı kısıtlanmayacaktır.Şirketimiz'in Esas Sözleşmesi'nin Sermaye başlıklı 8. maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine ve söz konusu sermaye artışının onaylanmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulmasına karar verilmiştir.ESKİ METİNYENİ METİNSermayeMadde 8SermayeMadde 8Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 75.000.000 TL olup, her biri 1 TL (bir Türk Lirası) itibari değerde 75.000.000 adet paya bölünmüştür.Bakanlıkça verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2023-2027 yılları (5 yıl) için geçerlidir. Yönetim kuruluna verilen sermayeyi kayıtlı sermaye tavanına kadar artırma yetkisinin süresinin dolmasından sonra, yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için esas sözleşmenin değiştirilerek yönetim kuruluna yeniden yetki süresi belirlenmesi şarrtır.Şirketin sermayesi tamamı ödenmiş 15.000.000,00 TL (onbeş milyon Türk Lirası)'dır. Şirketin sermayesi 1,00 TL (bir Türk Lirası) itibari değerde 15.000.000 adet paya ayrılmış ve tamamı muvazaadan ari olarak taahüt edilerek nakden ödenmiştir.Şirket paylarının tamamı nama yazılı olup, TTK ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak çıkartılacaktır.Yönetim kurulu, 2023-2027 yılları arasında Sermaye Piyasası mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve TTK'ya uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile imtiyazlı veya nominal değerinin üzerinde pay çıkarılması konusunda karar almaya yetkilidir. Yönetim kurulunun sermaye artırımına ilişkin kararı Şirket'in internet sitesinde ilan edilir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.Çıkarılmış sermaye miktarının şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.Şirket pay sahipleri ile ilgili olarak SPKn ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hareket edecektir.Yönetim kurulu payların muhtelif tertipler halinde çıkartılması ve kolay saklanmasını teminen lüzum gördüğünde birden fazla payı temsil edecek yüksek paylık kupürler halinde çıkartma yetkisine sahiptir.Genel kurul, sermaye tutarı aynı kalmak şartıyla, esas sözleşmeyi değiştirmek suretiyle, payları, asgari itibari değer hükmüne uyarak, itibari değerleri daha küçük olan paylara bölmek veya payları itibari değerleri daha yüksek olan paylar halinde birleştirmek yetkisini haizdir. Şu kadar ki, payların birleştirilebilmesi için her pay sahibinin bu işleme onay vermesi gerekir. TTK'nın 476'ıncı maddesi saklıdır.Sermaye artırımı kapsamında şirkette pay sahibi olacak yeni ortakların ilgili mevzuatta yer almaları şartları sağladıklarını tevsik edici bilgi ve belgeleri Kurula iletmesi zorunludur.Şirketin sermayesi beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 15.000.000 paya ayrılmış toplam 15.000.000,00 Türk Lirası değerindedir. Bu payların tamamı nama yazıldır.Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 75.000.000 TL olup, her biri 1 TL (bir Türk Lirası) itibari değerde 75.000.000 adet paya bölünmüştür.Bakanlıkça verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2023-2027 yılları (5 yıl) için geçerlidir. Yönetim kuruluna verilen sermayeyi kayıtlı sermaye tavanına kadar artırma yetkisinin süresinin dolmasından sonra, yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için esas sözleşmenin değiştirilerek yönetim kuruluna yeniden yetki süresi belirlenmesi şarrtır.Şirketin sermayesi tamamı ödenmiş 30.000.000,00 TL(otuz milyon Türk Lirası)'dır. Şirketin sermayesi 1,00 TL (bir Türk Lirası) itibari değerde 30.000.000 adet paya ayrılmış ve tamamı muvazaadan ari olarak taahüt edilerek nakden ödenmiştir.Şirket paylarının tamamı nama yazılı olup, TTK ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak çıkartılacaktır.Yönetim kurulu, 2023-2027 yılları arasında Sermaye Piyasası mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve TTK'ya uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile imtiyazlı veya nominal değerinin üzerinde pay çıkarılması konusunda karar almaya yetkilidir. Yönetim kurulunun sermaye artırımına ilişkin kararı Şirket'in internet sitesinde ilan edilir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.Çıkarılmış sermaye miktarının şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.Şirket pay sahipleri ile ilgili olarak SPKn ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hareket edecektir.Yönetim kurulu payların muhtelif tertipler halinde çıkartılması ve kolay saklanmasını teminen lüzum gördüğünde birden fazla payı temsil edecek yüksek paylık kupürler halinde çıkartma yetkisine sahiptir.Genel kurul, sermaye tutarı aynı kalmak şartıyla, esas sözleşmeyi değiştirmek suretiyle, payları, asgari itibari değer hükmüne uyarak, itibari değerleri daha küçük olan paylara bölmek veya payları itibari değerleri daha yüksek olan paylar halinde birleştirmek yetkisini haizdir. Şu kadar ki, payların birleştirilebilmesi için her pay sahibinin bu işleme onay vermesi gerekir. TTK'nın 476'ıncı maddesi saklıdır.Sermaye artırımı kapsamında şirkette pay sahibi olacak yeni ortakların ilgili mevzuatta yer almaları şartları sağladıklarını tevsik edici bilgi ve belgeleri Kurula iletmesi zorunludur.Şirketin sermayesi beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 30.000.000 paya ayrılmış toplam 30.000.000,00 Türk Lirası değerindedir. Bu payların tamamı nama yazıldır.