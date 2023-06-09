***KIG*** TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***KIG*** TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarTrive Portföy Yönetimi A.Ş. Hisse Senedi Şemsiye Fonu'na bağlı Trive Portföy Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) ile Trive Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Sepeti Şemsiye Fon'una bağlı Trive Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu'nun katılma paylarının ihracına ilişkin izahnamelerin onaylanması talebimiz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06.06.2023 tarih ve E-12233903-305.01.01-38272 sayılı yazısı ile olumlu karşılanmıştır. Trive Portföy Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) ve Trive Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu'nun İzahnameleri ile Yatırımcı Bilgi Formları ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1157723BIST