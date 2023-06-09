***KIG*** TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
09.06.2023 17:06
***KIG*** TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Trive Portföy Yönetimi A.Ş. Hisse Senedi Şemsiye Fonu'na bağlı Trive Portföy Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) ile Trive Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Sepeti Şemsiye Fon'una bağlı Trive Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu'nun katılma paylarının ihracına ilişkin izahnamelerin onaylanması talebimiz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06.06.2023 tarih ve E-12233903-305.01.01-38272 sayılı yazısı ile olumlu karşılanmıştır. Trive Portföy Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) ve Trive Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu'nun İzahnameleri ile Yatırımcı Bilgi Formları ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1157723
BIST
17:235.635
En Düşük
|Değişim
|: 1,45%
|| 80,59
|Açılış
|: 5.603
|
|Önceki Kapanış
|: 5.554
|
5.535
En Yüksek
5.636
17:2323,3606
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 0,2508
|Açılış
|: 23,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 23,4500
|
23,6495
En Düşük
23,0914
17:2325,1716
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,1053
|Açılış
|: 25,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 25,2000
|
25,7304
En Düşük
24,8929
17:231.476,61
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 15,46
|Açılış
|: 1.476,61
|
|Önceki Kapanış
|: 1.461,15
|
1.494,56
En Düşük
1.459,20
BIST En Aktif Hisseler17:22
|UNLU
|10,12
|61.214.671
|% 10,00
|
|ADEL
|173,80
|101.980.279
|% 10,00
|
|YAPRK
|49,08
|43.557.660
|% 10,00
|
|TTKOM
|19,49
|2.038.146.899
|% 9,99
|
|EGEPO
|17,75
|50.854.112
|% 9,98
|
|ETILR
|14,96
|46.143.004
|% -9,99
|
|DOGUB
|13,61
|16.236.063
|% -9,99
|
|ISATR
|340.000,00
|340.000
|% -9,33
|
|SNPAM
|12,81
|549.120
|% -7,17
|
|IMASM
|16,49
|1.105.370.985
|% -6,63
|
|THYAO
|176,40
|10.605.542.141
|% 2,80
|
|KRDMD
|22,08
|4.810.442.268
|% 4,25
|
|EREGL
|37,10
|3.589.186.083
|% 1,64
|
|KCHOL
|103,50
|3.284.662.059
|% 3,29
|
|TCELL
|38,60
|3.062.482.320
|% 7,22
|
|EKGYO
|8,08
|2.565.243.942
|% 2,80
|
|KRDMD
|22,08
|4.810.442.268
|% 4,25
|
|YKBNK
|12,39
|2.387.773.714
|% -0,08
|
|ISCTR
|13,49
|2.114.998.215
|% -0,74
|
|AKBNK
|18,51
|2.320.380.881
|% -0,75
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,3431
|23,3641
|% 1,10
|
|Euro
|25,1262
|25,1609
|% 0,38
|
|Sterlin
|29,2995
|29,4464
|% 1,21
|
|Frank
|25,7950
|25,9504
|% 0,72
|
|Riyal
|6,2082
|6,2394
|% 1,00
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.964
|1.965
|-1,01
|
|Altın Gr.
|1.475
|1.475
|14,10
|
|Cumhuriyet
|9.833
|9.981
|-54,00
|
|Tam
|9.779
|10.045
|-50,98
|
|Yarım
|4.814
|4.895
|26,00
|
|Çeyrek
|2.400
|2.455
|24,00
|
|Gümüş.Ons
|24,39
|24,42
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|18,34
|18,36
|0,31
|
|B. Petrol
|76,09
|76,09
|0,13
|
Seans Raporu
17:22
daha fazla
-
17:37XU100
Endeks 5, 631 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 39 üstünde . İşlem hacmi 75, 806.00 milyon TL de
-
17:37BRSAN
Yüzde 7.17 oranında artışla 267.50 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 383, 512 adet işlem
-
17:36ARSAN
Yüzde 8.18 oranında artışla 7.80 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 088, 842 adet işlem
-
17:34NIBAS
Yüzde 4.38 oranında artışla 14.79 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 904, 421 adet işlem
-
17:33ARSAN
Yüzde 7.63 oranında artışla 7.76 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 992, 612 adet işlem