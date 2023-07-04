***KIG*** TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***KIG*** TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarFon portföyündeki varlıkların alım satımına aracılık eden kuruluşlar ve aracılık işlemleri için ödenen komisyonlara ilişkin detaylar ekte yatırımcılarımızın bilgilerine sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1165497BIST