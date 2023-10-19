***KIG*** TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***KIG*** TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarTrive Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Aylin Arife Çubukçu Erdem 11.09.2023 tarihi itibari ile görevinden istifa etmiştir.05.10.2023 tarih 2023/58 sayılı yönetim kurulu kararına istinaden Seyfullah Esen'in Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Vekili olarak atanmasına karar verilmiştir.Yönetim kurulundaki değişikliklere ilişkin yönetim kurulu kararı ticaret siciline tescil edilmiş, 10.10.2023 tarih 10932 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmıştır.Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207652BIST