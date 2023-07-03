***KIG*** TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname









***KIG*** TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarDeğiştirilen standart izahname formatına uyum sağlanması amacı ile güncellenmiş izahname ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1164093BIST