***KIG*** TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
14.03.2024 14:59
***KIG*** TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Trive Portföy Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu'na ait güncel izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1258775
BIST
'
16:348.917
En Düşük
|Değişim
|: 0,08%
|| 7,18
|Açılış
|: 8.941
|
|Önceki Kapanış
|: 8.910
|
8.870
En Yüksek
8.973
16:3432,1264
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0848
|Açılış
|: 32,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 32,6300
|
32,1893
En Düşük
32,0041
16:3435,1841
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0208
|Açılış
|: 35,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,5500
|
35,4795
En Düşük
34,9888
16:342.234,30
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -7,23
|Açılış
|: 2.234,30
|
|Önceki Kapanış
|: 2.241,53
|
2.251,48
En Düşük
2.231,55
BIST En Aktif Hisseler16:34
|DMSAS
|6,31
|553.363
|% 105,54
|
|CMENT
|616,00
|7.383.376
|% 10,00
|
|KERVN
|1,98
|4.224.615
|% 10,00
|
|DOBUR
|178,30
|35.337.930
|% 9,99
|
|LMKDC
|36,38
|2.432.154.362
|% 9,98
|
|FONET
|34,66
|184.442.670
|% -9,97
|
|BRMEN
|6,00
|7.767.954
|% -9,50
|
|MMCAS
|14,63
|7.706.796
|% -8,62
|
|DGATE
|52,50
|41.550.452
|% -8,54
|
|DESPC
|54,75
|92.656.561
|% -7,75
|
|THYAO
|272,50
|5.104.993.355
|% 0,18
|
|EREGL
|44,54
|2.876.809.545
|% 0,18
|
|OBAMS
|50,65
|2.472.851.494
|% 3,37
|
|LMKDC
|36,38
|2.432.154.362
|% 9,98
|
|TUPRS
|164,80
|2.346.108.127
|% 0,98
|
|ISCTR
|10,45
|1.935.852.532
|% -1,42
|
|EKGYO
|10,83
|1.319.023.091
|% 0,84
|
|ZOREN
|5,20
|535.956.223
|% 1,36
|
|YKBNK
|21,90
|1.699.841.259
|% -1,62
|
|AKFGY
|2,68
|202.168.671
|% -1,47
|
|16:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,1221
|32,1264
|% 0,26
|
|Euro
|35,1635
|35,1841
|% 0,06
|
|Sterlin
|41,4105
|41,6181
|% -0,55
|
|Frank
|36,7813
|36,9657
|% -0,65
|
|Riyal
|8,6392
|8,6825
|% -0,42
|
|16:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,96
|24,99
|% 0,66
|
|Platin
|930,77
|931,44
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.084,50
|1.088,25
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|84,79
|84,79
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.162,20
|2.162,54
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:34
daha fazla
-
16:49XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 28, 16 artarak (% 0.30 ) 9, 475
-
16:49XU100
Endeks 8, 924 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 15 üstünde . İşlem hacmi 60, 752.00 milyon TL de
-
16:49FORMT
Yüzde 6.18 oranında artışla 2.92 lira fiyatla işlem gören hissede 38, 555, 102 adet işlem
-
16:48BORSK
Yüzde 5.32 oranında artışla 45.52 lira fiyatla işlem gören hissede 31, 783, 860 adet işlem
-
16:47MOGAN
Yüzde 9.99 oranında artışla 20.04 lira fiyatla işlem gören hissede 100, 055, 454 adet işlem