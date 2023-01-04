***KIG*** TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
04.01.2023 13:45
***KIG*** TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
KIG Portföy Mutlak Getiri Hedefli Değişken Fon Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1093072
BIST
13:375.623
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -3,68
|Açılış
|: 5.647
|
|Önceki Kapanış
|: 5.627
|
5.652
En Düşük
5.554
13:3718,7461
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0244
|Açılış
|: 18,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8850
|
18,8040
En Düşük
18,6882
13:3719,9187
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,1526
|Açılış
|: 19,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9400
|
19,9545
En Düşük
19,7379
13:371.120,27
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 14,45
|Açılış
|: 1.120,27
|
|Önceki Kapanış
|: 1.105,82
|
1.124,07
En Düşük
1.105,36
BIST En Aktif Hisseler13:35
|QNBFL
|130,90
|1.115.530
|% 10,00
|
|EYGYO
|22,90
|12.565.505
|% 9,99
|
|BFREN
|5.229,70
|235.164.495
|% 9,98
|
|DYOBY
|29,20
|70.206.989
|% 9,94
|
|VERUS
|118,30
|31.124.025
|% 9,94
|
|ULUSE
|225,00
|54.732.324
|% -10,00
|
|MRGYO
|6,05
|8.089.707
|% -9,97
|
|DIRIT
|5,71
|661.096
|% -9,94
|
|MARTI
|6,08
|3.573.636
|% -9,93
|
|SUMAS
|106,80
|93.707
|% -7,21
|
|EKGYO
|9,51
|5.212.556.694
|% 0,96
|
|EREGL
|42,70
|5.061.815.501
|% 1,09
|
|THYAO
|147,20
|4.253.990.491
|% -0,14
|
|ASELS
|66,75
|3.672.252.425
|% -3,40
|
|ENKAI
|35,28
|2.888.555.525
|% 0,68
|
|EKGYO
|9,51
|5.212.556.694
|% 0,96
|
|KRDMD
|19,18
|2.858.189.602
|% 1,97
|
|YKBNK
|11,84
|1.748.480.706
|% 0,94
|
|PETKM
|20,26
|2.603.416.185
|% -1,07
|
|ISCTR
|12,96
|1.657.301.016
|% 2,29
|
|13:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7407
|18,7452
|% 0,13
|
|Euro
|19,9170
|19,9323
|% 0,84
|
|Sterlin
|22,5485
|22,6616
|% 0,93
|
|Frank
|20,1326
|20,2538
|% 1,09
|
|Riyal
|4,9711
|4,9960
|% 0,17
|
|13:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.858
|1.858
|19,68
|
|Altın Gr.
|1.121
|1.121
|15,50
|
|Cumhuriyet
|7.527
|7.641
|57,00
|
|Tam
|7.566
|7.623
|48,00
|
|Yarım
|3.664
|3.726
|23,00
|
|Çeyrek
|1.838
|1.863
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|24,35
|24,38
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|14,70
|14,72
|0,29
|
|B. Petrol
|80,20
|80,20
|-1,90
|