***KIG*** TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
04.01.2023 13:46
***KIG*** TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
KIG Portföy Robotik Teknolojileri Değişken Fon Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1093073
BIST
15:095.588
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -38,77
|Açılış
|: 5.647
|
|Önceki Kapanış
|: 5.627
|
5.652
En Düşük
5.554
15:0918,7466
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0249
|Açılış
|: 18,8420
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8850
|
18,8040
En Düşük
18,6882
15:0919,9109
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,1448
|Açılış
|: 19,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9400
|
19,9545
En Düşük
19,7379
15:091.120,06
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 14,24
|Açılış
|: 1.120,06
|
|Önceki Kapanış
|: 1.105,82
|
1.124,07
En Düşük
1.105,36
BIST En Aktif Hisseler15:09
|EYGYO
|22,90
|14.031.975
|% 9,99
|
|SAMAT
|21,02
|38.487.331
|% 9,94
|
|VERUS
|118,30
|31.284.676
|% 9,94
|
|DYOBY
|29,20
|72.796.503
|% 9,94
|
|TERA
|25,90
|321.994.610
|% 9,93
|
|ULUSE
|225,00
|55.041.249
|% -10,00
|
|MRGYO
|6,05
|8.631.781
|% -9,97
|
|MARTI
|6,08
|4.548.357
|% -9,93
|
|LIDER
|88,10
|21.211.223
|% -9,55
|
|DIRIT
|5,85
|888.164
|% -7,73
|
|EREGL
|42,90
|7.575.000.607
|% 1,56
|
|EKGYO
|9,46
|5.663.364.755
|% 0,42
|
|KRDMD
|19,66
|5.529.993.180
|% 4,52
|
|THYAO
|146,00
|4.863.627.635
|% -0,95
|
|ASELS
|65,65
|4.502.362.903
|% -4,99
|
|EKGYO
|9,46
|5.663.364.755
|% 0,42
|
|KRDMD
|19,66
|5.529.993.180
|% 4,52
|
|YKBNK
|11,81
|2.166.831.520
|% 0,68
|
|EREGL
|42,90
|7.575.000.607
|% 1,56
|
|ISCTR
|12,83
|2.131.782.450
|% 1,26
|
|15:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7407
|18,7466
|% 0,13
|
|Euro
|19,8958
|19,9109
|% 0,73
|
|Sterlin
|22,5232
|22,6361
|% 0,82
|
|Frank
|20,1075
|20,2286
|% 0,96
|
|Riyal
|4,9710
|4,9960
|% 0,17
|
|15:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.858
|1.859
|20,26
|
|Altın Gr.
|1.121
|1.121
|15,29
|
|Cumhuriyet
|7.524
|7.638
|54,00
|
|Tam
|7.569
|7.625
|50,00
|
|Yarım
|3.665
|3.727
|24,00
|
|Çeyrek
|1.838
|1.864
|13,00
|
|Gümüş.Ons
|24,27
|24,31
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|14,62
|14,64
|0,21
|
|B. Petrol
|79,94
|79,94
|-2,16
|
Seans Raporu
15:09
daha fazla
-
15:23XU100
Endeks 5, 589 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 67 altında . İşlem hacmi 78, 244.00 milyon TL de
-
15:22GSDDE
Yüzde -3.80 oranında düşüşle 8.60 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 367, 934 adet işlem
-
15:21LIDFA
Yüzde -4.06 oranında düşüşle 5.67 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 904, 309 adet işlem
-
15:20SKTAS
Yüzde -4.21 oranında düşüşle 6.14 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 351, 733 adet işlem
-
15:19LIDFA
Yüzde -4.06 oranında düşüşle 5.67 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 891, 604 adet işlem