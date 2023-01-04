***KIG*** TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
04.01.2023 13:49
***KIG*** TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
KIG Portföy Para Piyasası (TL) Fonu Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1093078
BIST
16:355.538
En Yüksek
|Değişim
|: -1,58%
|| -88,75
|Açılış
|: 5.647
|
|Önceki Kapanış
|: 5.627
|
5.652
En Düşük
5.514
16:3518,7463
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0246
|Açılış
|: 18,8430
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8850
|
18,8040
En Düşük
18,6882
16:3519,9178
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,1517
|Açılış
|: 20,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9400
|
19,9545
En Düşük
19,7379
16:351.120,97
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 15,15
|Açılış
|: 1.120,97
|
|Önceki Kapanış
|: 1.105,82
|
1.124,07
En Düşük
1.105,36
BIST En Aktif Hisseler16:33
|EYGYO
|22,90
|15.548.619
|% 9,99
|
|BFREN
|5.229,10
|305.772.310
|% 9,96
|
|DYOBY
|29,20
|75.842.005
|% 9,94
|
|VERUS
|118,30
|32.943.834
|% 9,94
|
|TERA
|25,90
|324.173.369
|% 9,93
|
|ULUSE
|225,00
|55.279.074
|% -10,00
|
|KRONT
|105,40
|6.346.792
|% -9,99
|
|MRGYO
|6,05
|9.456.106
|% -9,97
|
|MARTI
|6,08
|5.085.458
|% -9,93
|
|KMPUR
|103,70
|132.758.877
|% -8,63
|
|EREGL
|42,86
|10.425.842.427
|% 1,47
|
|KRDMD
|19,60
|7.354.440.466
|% 4,20
|
|EKGYO
|9,30
|6.365.210.503
|% -1,27
|
|ASELS
|65,20
|5.889.870.292
|% -5,64
|
|THYAO
|144,90
|5.701.624.749
|% -1,70
|
|EKGYO
|9,30
|6.365.210.503
|% -1,27
|
|KRDMD
|19,60
|7.354.440.466
|% 4,20
|
|EREGL
|42,86
|10.425.842.427
|% 1,47
|
|YKBNK
|11,67
|2.769.965.366
|% -0,51
|
|ISCTR
|12,63
|2.660.470.624
|% -0,32
|
|16:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7418
|18,7463
|% 0,13
|
|Euro
|19,9086
|19,9178
|% 0,77
|
|Sterlin
|22,5214
|22,6344
|% 0,81
|
|Frank
|20,1250
|20,2462
|% 1,05
|
|Riyal
|4,9707
|4,9956
|% 0,17
|
|16:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.859
|1.860
|21,27
|
|Altın Gr.
|1.117
|1.117
|11,55
|
|Cumhuriyet
|7.514
|7.628
|44,00
|
|Tam
|7.553
|7.610
|35,00
|
|Yarım
|3.658
|3.720
|17,00
|
|Çeyrek
|1.835
|1.860
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|24,21
|24,24
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|14,55
|14,56
|0,14
|
|B. Petrol
|79,31
|79,31
|-2,79
|
Seans Raporu
16:33
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16:48XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -82, 57 kaybederek (% -1.66 ) 4, 898
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16:48
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TERA, EYGYO, DYOBY, VERUS
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16:48
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ULUSE, KRONT, MRGYO, MARTI
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16:48
POLTK, KONYA, BMSTL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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BRKVY, ULUFA, OZKGY değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında