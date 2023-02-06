***KIG*** TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.02.2023 16:51
***KIG*** TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
KIA- Trive Portföy Mutlak Getiri Hedefli Değişken Fon Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1110065
BIST
16:584.773
En Yüksek
|Değişim
|: -4,50%
|| -224,68
|Açılış
|: 4.879
|
|Önceki Kapanış
|: 4.998
|
4.992
En Düşük
4.748
16:5818,8300
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0103
|Açılış
|: 19,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1650
|
18,8704
En Düşük
18,7937
16:5820,2614
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0501
|Açılış
|: 20,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6850
|
20,3604
En Düşük
20,2503
16:581.133,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 4,86
|Açılış
|: 1.133,33
|
|Önceki Kapanış
|: 1.128,47
|
1.139,25
En Düşük
1.126,91
BIST En Aktif Hisseler16:58
|OYAKC
|22,66
|290.972.977
|% 10,00
|
|KONYA
|2.695,00
|92.752.352
|% 10,00
|
|CMENT
|63,80
|883.654
|% 10,00
|
|NIBAS
|14,31
|27.147.367
|% 9,99
|
|CMBTN
|460,70
|23.660.510
|% 9,98
|
|SDTTR
|90,90
|79.385.611
|% -10,00
|
|VKING
|40,44
|3.862.152
|% -9,97
|
|BJKAS
|6,41
|37.352.469
|% -9,46
|
|TURSG
|9,29
|51.714.628
|% -9,37
|
|SANFM
|16,04
|2.025.095
|% -9,12
|
|THYAO
|135,30
|1.825.302.484
|% -5,19
|
|SISE
|40,56
|1.175.318.468
|% -5,76
|
|EREGL
|38,60
|1.169.285.172
|% -1,68
|
|TUPRS
|563,10
|1.094.746.563
|% -5,99
|
|KOZAL
|498,90
|760.583.891
|% -7,18
|
|EKGYO
|6,89
|399.612.767
|% -5,23
|
|YKBNK
|8,62
|423.940.043
|% -4,43
|
|AKBNK
|15,69
|747.265.041
|% -4,97
|
|ALBRK
|3,15
|117.547.893
|% -3,67
|
|ISCTR
|10,17
|332.678.005
|% -3,78
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8285
|18,8300
|% 0,05
|
|Euro
|20,2518
|20,2614
|% -0,25
|
|Sterlin
|22,6217
|22,7351
|% 0,05
|
|Frank
|20,2533
|20,3754
|% 0,08
|
|Riyal
|5,0035
|5,0286
|% 0,05
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.872
|1.872
|7,41
|
|Altın Gr.
|1.133
|1.133
|4,64
|
|Cumhuriyet
|7.737
|7.783
|3,00
|
|Tam
|7.741
|7.793
|-68,00
|
|Yarım
|3.782
|3.813
|-34,00
|
|Çeyrek
|1.891
|1.907
|-16,00
|
|Gümüş.Ons
|22,28
|22,30
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|13,51
|13,53
|0,00
|
|B. Petrol
|80,84
|80,84
|0,90
|
Seans Raporu
16:58
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