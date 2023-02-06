***KIG*** TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.02.2023 16:57
***KIG*** TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
KIF - Trive Portföy Emtia Serbest Fon Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1110069
BIST
16:434.773
En Yüksek
|Değişim
|: -4,50%
|| -224,81
|Açılış
|: 4.879
|
|Önceki Kapanış
|: 4.998
|
4.992
En Düşük
4.748
16:4318,8293
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0096
|Açılış
|: 19,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1650
|
18,8704
En Düşük
18,7937
16:4320,2686
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0429
|Açılış
|: 20,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6850
|
20,3604
En Düşük
20,2537
16:431.133,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 5,29
|Açılış
|: 1.133,76
|
|Önceki Kapanış
|: 1.128,47
|
1.139,25
En Düşük
1.126,91
BIST En Aktif Hisseler16:41
|OYAKC
|22,66
|290.662.943
|% 10,00
|
|KONYA
|2.695,00
|92.717.317
|% 10,00
|
|CMENT
|63,80
|883.654
|% 10,00
|
|NIBAS
|14,31
|27.108.401
|% 9,99
|
|CMBTN
|460,70
|23.613.519
|% 9,98
|
|SDTTR
|90,90
|79.204.447
|% -10,00
|
|VKING
|40,44
|3.829.638
|% -9,97
|
|GUBRF
|186,10
|502.291.775
|% -9,70
|
|TURSG
|9,29
|51.556.179
|% -9,37
|
|KLGYO
|2,43
|47.617.293
|% -8,99
|
|THYAO
|134,60
|1.808.690.268
|% -5,68
|
|EREGL
|38,62
|1.166.081.241
|% -1,63
|
|SISE
|40,54
|1.165.569.547
|% -5,81
|
|TUPRS
|561,10
|1.081.115.423
|% -6,33
|
|KOZAL
|499,60
|749.689.655
|% -7,05
|
|EKGYO
|6,87
|394.860.251
|% -5,50
|
|YKBNK
|8,63
|421.201.034
|% -4,32
|
|AKBNK
|15,69
|742.595.856
|% -4,97
|
|ALBRK
|3,15
|117.486.387
|% -3,67
|
|ISCTR
|10,26
|330.377.252
|% -2,93
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8232
|18,8319
|% 0,06
|
|Euro
|20,2615
|20,2682
|% -0,21
|
|Sterlin
|22,6241
|22,7375
|% 0,06
|
|Frank
|20,2582
|20,3802
|% 0,10
|
|Riyal
|5,0037
|5,0288
|% 0,06
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.873
|1.873
|8,23
|
|Altın Gr.
|1.132
|1.132
|3,38
|
|Cumhuriyet
|7.735
|7.775
|-5,00
|
|Tam
|7.732
|7.783
|-78,00
|
|Yarım
|3.777
|3.808
|-39,00
|
|Çeyrek
|1.889
|1.904
|-19,00
|
|Gümüş.Ons
|22,39
|22,42
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|13,50
|13,52
|-0,01
|
|B. Petrol
|81,09
|81,09
|1,15
|
Seans Raporu
16:41
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16:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -208, 82 kaybederek (% -4.67 ) 4, 266
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