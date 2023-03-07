***KIG*** TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.03.2023 10:54
***KIG*** TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
KIF-Trive Portföy Emtia Serbest Fon Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1120867
BIST
14:275.403
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 10,64
|Açılış
|: 5.439
|
|Önceki Kapanış
|: 5.392
|
5.498
En Düşük
5.398
14:2718,9184
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0231
|Açılış
|: 19,0980
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1050
|
18,9533
En Düşük
18,8123
14:2720,1698
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0027
|Açılış
|: 20,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3400
|
20,3097
En Düşük
20,0406
14:271.120,49
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -1,30
|Açılış
|: 1.120,49
|
|Önceki Kapanış
|: 1.121,79
|
1.126,08
En Düşük
1.117,10
BIST En Aktif Hisseler14:25
|BLCYT
|14,85
|34.872.007
|% 10,00
|
|MNDRS
|8,81
|15.638.323
|% 9,99
|
|GRSEL
|15,63
|9.221.481
|% 9,99
|
|EMKEL
|10,46
|63.475.571
|% 9,99
|
|MARKA
|6,06
|16.193.990
|% 9,98
|
|ULUSE
|219,30
|613.690.603
|% -9,49
|
|NATEN
|155,20
|178.757.589
|% -8,11
|
|RYSAS
|26,26
|19.322.131
|% -6,61
|
|UFUK
|63,60
|6.050.976
|% -5,00
|
|NIBAS
|18,49
|71.215.155
|% -4,98
|
|EREGL
|44,40
|4.374.381.950
|% 0,00
|
|ASTOR
|48,02
|3.986.049.816
|% 8,35
|
|ISCTR
|13,18
|3.706.636.991
|% 1,70
|
|THYAO
|141,80
|3.534.938.216
|% -0,42
|
|YKBNK
|10,79
|3.475.574.596
|% 0,47
|
|YKBNK
|10,79
|3.475.574.596
|% 0,47
|
|ISCTR
|13,18
|3.706.636.991
|% 1,70
|
|SKBNK
|2,64
|476.846.745
|% 3,13
|
|AKBNK
|18,89
|3.344.407.578
|% 0,75
|
|EKGYO
|8,26
|1.124.962.377
|% -1,08
|
|14:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9119
|18,9184
|% 0,12
|
|Euro
|20,1670
|20,1717
|% 0,00
|
|Sterlin
|22,6538
|22,7674
|% 0,04
|
|Frank
|20,2044
|20,3262
|% 0,04
|
|Riyal
|5,0239
|5,0491
|% 0,08
|
|14:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.842
|1.843
|-4,03
|
|Altın Gr.
|1.121
|1.121
|-0,63
|
|Cumhuriyet
|7.566
|7.680
|-35,00
|
|Tam
|7.607
|7.657
|-22,00
|
|Yarım
|3.717
|3.747
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.858
|1.873
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|20,96
|20,98
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|12,75
|12,77
|-0,01
|
|B. Petrol
|85,86
|85,86
|-0,32
|
Seans Raporu
14:25
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14:40ISGSY
Yüzde 8.05 oranında artışla 15.43 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 563, 268 adet işlem
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14:37XU100
Endeks 5, 405 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 24 üstünde . İşlem hacmi 61, 449.00 milyon TL de
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14:37RAYSG
Yüzde 9.96 oranında artışla 26.06 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 304, 926 adet işlem
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14:36BERA
Yüzde 5.61 oranında artışla 13.74 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 180, 970 adet işlem
-
14:35UNLU
Yüzde 4.47 oranında artışla 9.11 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 690, 568 adet işlem