***KIG*** TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.06.2023 15:09
***KIG*** TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
KID PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1156425
BIST
17:345.369
En Düşük
|Değişim
|: -0,06%
|| -3,46
|Açılış
|: 5.372
|
|Önceki Kapanış
|: 5.373
|
5.315
En Yüksek
5.440
17:3421,5018
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 0,2449
|Açılış
|: 21,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 21,2100
|
21,7234
En Düşük
21,2191
17:3423,1255
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 0,2249
|Açılış
|: 23,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,7000
|
23,3824
En Düşük
22,8128
17:341.354,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 13,33
|Açılış
|: 1.354,43
|
|Önceki Kapanış
|: 1.340,74
|
1.368,74
En Düşük
1.338,51
BIST En Aktif Hisseler17:32
|KLGYO
|2,86
|514.261.093
|% 10,00
|
|BURCE
|165,30
|173.920.974
|% 9,98
|
|PENTA
|19,09
|340.298.033
|% 9,97
|
|KUYAS
|30,90
|271.512.783
|% 9,96
|
|ARASE
|152,30
|136.765.097
|% 9,96
|
|IMASM
|21,80
|695.653.643
|% -9,99
|
|ISSEN
|16,52
|28.028.575
|% -9,97
|
|MARKA
|11,15
|69.331.700
|% -9,94
|
|DOGUB
|18,62
|70.700.285
|% -9,17
|
|OZRDN
|14,97
|24.397.635
|% -7,99
|
|THYAO
|163,80
|8.117.703.391
|% -0,43
|
|SASA
|65,70
|6.209.733.356
|% 2,98
|
|KCHOL
|94,00
|4.735.302.363
|% 0,21
|
|ASELS
|52,95
|4.504.052.191
|% 3,62
|
|EREGL
|35,04
|3.316.444.546
|% -0,17
|
|EKGYO
|7,49
|2.196.590.971
|% -1,45
|
|ISCTR
|12,67
|2.832.757.621
|% 0,32
|
|YKBNK
|11,90
|2.535.298.134
|% -1,41
|
|KLGYO
|2,86
|514.261.093
|% 10,00
|
|AKBNK
|17,84
|3.300.650.167
|% -1,82
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|21,4977
|21,5016
|% 1,15
|
|Euro
|23,0727
|23,1236
|% 0,97
|
|Sterlin
|26,5869
|26,7203
|% 0,90
|
|Frank
|23,5470
|23,6888
|% 0,79
|
|Riyal
|5,7152
|5,7439
|% 1,11
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.961
|1.961
|-0,91
|
|Altın Gr.
|1.354
|1.354
|13,74
|
|Cumhuriyet
|9.243
|9.383
|229,00
|
|Tam
|9.195
|9.434
|233,09
|
|Yarım
|4.516
|4.607
|82,00
|
|Çeyrek
|2.251
|2.303
|34,00
|
|Gümüş.Ons
|23,45
|23,48
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|16,18
|16,19
|0,07
|
|B. Petrol
|75,80
|75,80
|-0,91
|
Seans Raporu
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