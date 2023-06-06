***KIG*** TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.06.2023 15:13
***KIG*** TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NIG PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1156429
BIST
17:335.375
En Düşük
|Değişim
|: 0,04%
|| 2,37
|Açılış
|: 5.372
|
|Önceki Kapanış
|: 5.373
|
5.315
En Yüksek
5.440
17:3321,5101
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 0,2532
|Açılış
|: 21,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 21,2100
|
21,7234
En Düşük
21,2191
17:3323,1130
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,2124
|Açılış
|: 23,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,7000
|
23,3824
En Düşük
22,8128
17:331.354,43
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 13,68
|Açılış
|: 1.354,43
|
|Önceki Kapanış
|: 1.340,74
|
1.368,74
En Düşük
1.338,51
BIST En Aktif Hisseler17:32
|KLGYO
|2,86
|515.346.953
|% 10,00
|
|BURCE
|165,30
|174.256.698
|% 9,98
|
|PENTA
|19,09
|340.340.108
|% 9,97
|
|KUYAS
|30,90
|275.761.773
|% 9,96
|
|KLRHO
|15,93
|223.443.672
|% 9,95
|
|IMASM
|21,80
|695.760.071
|% -9,99
|
|ISSEN
|16,52
|28.096.093
|% -9,97
|
|MARKA
|11,15
|70.034.328
|% -9,94
|
|DOGUB
|18,63
|70.985.267
|% -9,12
|
|OZRDN
|14,98
|24.484.636
|% -7,93
|
|THYAO
|163,50
|8.243.621.213
|% -0,61
|
|SASA
|65,75
|6.233.286.243
|% 3,06
|
|KCHOL
|94,20
|4.754.778.144
|% 0,43
|
|ASELS
|52,85
|4.515.407.397
|% 3,42
|
|EREGL
|35,04
|3.325.216.491
|% -0,17
|
|EKGYO
|7,48
|2.208.620.340
|% -1,58
|
|ISCTR
|12,65
|2.845.854.963
|% 0,16
|
|YKBNK
|11,90
|2.549.542.162
|% -1,41
|
|KLGYO
|2,86
|515.346.953
|% 10,00
|
|AKBNK
|17,83
|3.308.096.722
|% -1,87
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|21,4977
|21,5016
|% 1,15
|
|Euro
|23,0727
|23,1236
|% 0,97
|
|Sterlin
|26,5936
|26,7270
|% 0,93
|
|Frank
|23,5588
|23,7007
|% 0,84
|
|Riyal
|5,7162
|5,7449
|% 1,13
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.958
|1.958
|-3,51
|
|Altın Gr.
|1.355
|1.355
|14,10
|
|Cumhuriyet
|9.243
|9.383
|229,00
|
|Tam
|9.195
|9.434
|233,09
|
|Yarım
|4.510
|4.607
|82,00
|
|Çeyrek
|2.248
|2.304
|35,00
|
|Gümüş.Ons
|23,37
|23,39
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|16,19
|16,21
|0,09
|
|B. Petrol
|76,04
|76,04
|-0,67
|
Seans Raporu
17:32
daha fazla
-
17:47BURCE
Yüzde 9.98 oranında artışla 165.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 085, 256 adet işlem
-
17:46SNICA
Yüzde 4.24 oranında artışla 27.52 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 023, 405 adet işlem
-
17:44XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 74 kaybederek (% -0.04 ) 4, 835
-
17:44
Tavandan işlem gören hisse senedleri : OYLUM, ARASE, GRTRK, KUYAS, PENTA, ITTFH, KLGYO, KLRHO, BURCE, EUKYO
-
17:44
Tabandan işlem gören hisse senetleri : MARKA, ISSEN, IMASM