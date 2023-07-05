***KIG*** TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.07.2023 15:28
***KIG*** TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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KIB Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1165868
BIST
'
17:586.090
En Düşük
|Değişim
|: 1,43%
|| 86,00
|Açılış
|: 6.026
|
|Önceki Kapanış
|: 6.004
|
5.890
En Yüksek
6.122
17:5826,1058
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,1445
|Açılış
|: 26,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1000
|
26,1952
En Düşük
25,9118
17:5828,4214
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,1131
|Açılış
|: 28,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,4000
|
28,5548
En Düşük
28,0552
17:581.612,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 2,56
|Açılış
|: 1.612,89
|
|Önceki Kapanış
|: 1.610,33
|
1.623,64
En Düşük
1.603,26
BIST En Aktif Hisseler17:56
|OTKAR
|223,30
|729.922.380
|% 10,00
|
|SELGD
|8,25
|8.836.264
|% 10,00
|
|ADEL
|231,10
|163.624.017
|% 10,00
|
|YAPRK
|111,10
|133.717.332
|% 10,00
|
|BFREN
|4.548,50
|172.764.093
|% 10,00
|
|VKFYO
|31,10
|27.661.517
|% -9,96
|
|INGRM
|542,10
|10.373.387
|% -4,49
|
|BRYAT
|1.467,70
|714.920.775
|% -4,38
|
|KLNMA
|12,19
|563.935
|% -4,02
|
|VKING
|34,54
|13.972.854
|% -3,68
|
|THYAO
|215,90
|14.324.815.878
|% 3,75
|
|KOZAL
|27,14
|4.136.847.395
|% 0,22
|
|TCELL
|39,50
|4.125.627.263
|% 5,56
|
|ASELS
|59,40
|3.886.637.216
|% -0,25
|
|KCHOL
|109,10
|3.834.123.486
|% 3,90
|
|EKGYO
|7,83
|2.232.605.728
|% 0,64
|
|YKBNK
|13,24
|3.557.885.716
|% -1,27
|
|SKBNK
|2,86
|577.633.647
|% 0,70
|
|ISCTR
|14,23
|2.637.718.034
|% -1,11
|
|VKGYO
|3,17
|596.672.063
|% 4,28
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0901
|26,0965
|% 0,52
|
|Euro
|28,3836
|28,4214
|% 0,40
|
|Sterlin
|33,0714
|33,2373
|% 0,36
|
|Frank
|28,9242
|29,0984
|% 0,21
|
|Riyal
|6,9354
|6,9701
|% 0,35
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.924
|1.924
|-2,10
|
|Altın Gr.
|1.611
|1.611
|0,59
|
|Cumhuriyet
|10.773
|10.935
|15,00
|
|Tam
|10.687
|10.976
|33,22
|
|Yarım
|5.194
|5.333
|1,00
|
|Çeyrek
|2.605
|2.666
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|23,20
|23,22
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|19,40
|19,43
|0,21
|
|B. Petrol
|76,00
|76,00
|-0,25
|
Seans Raporu
17:56
daha fazla
-
17:59YUNSA
Yüzde 6.50 oranında artışla 139.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 229, 240 adet işlem
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17:58EGPRO
Yüzde 9.87 oranında artışla 116.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 148, 131 adet işlem
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17:56GRSEL
Yüzde 9.56 oranında artışla 22.92 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 773, 400 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 6, 095 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 52 üstünde . İşlem hacmi 105, 647.00 milyon TL de
-
17:55TKNSA
Yüzde 6.36 oranında artışla 23.40 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 582, 636 adet işlem