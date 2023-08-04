***KIG*** TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
04.08.2023 15:37
***KIG*** TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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KIE Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1180773
BIST
'
17:487.402
En Düşük
|Değişim
|: 2,50%
|| 180,38
|Açılış
|: 7.257
|
|Önceki Kapanış
|: 7.222
|
7.205
En Yüksek
7.427
17:4826,9868
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0400
|Açılış
|: 27,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0100
|
27,4154
En Düşük
26,9175
17:4829,7735
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,2504
|Açılış
|: 29,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5000
|
30,2907
En Düşük
29,4723
17:481.685,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 8,80
|Açılış
|: 1.685,14
|
|Önceki Kapanış
|: 1.676,34
|
1.707,13
En Düşük
1.671,12
BIST En Aktif Hisseler17:46
|BIENY
|68,75
|1.362.810.157
|% 10,00
|
|RNPOL
|23,10
|71.715.983
|% 10,00
|
|ETYAT
|8,91
|10.374.788
|% 10,00
|
|RAYSG
|43,56
|39.603.214
|% 10,00
|
|CMENT
|81,40
|1.419.779
|% 10,00
|
|MACKO
|91,80
|388.457.025
|% -10,00
|
|AVHOL
|91,90
|39.827.254
|% -9,99
|
|EGEPO
|26,02
|68.584.751
|% -9,97
|
|IZFAS
|9,97
|15.615.443
|% -9,94
|
|CVKMD
|320,30
|982.960.414
|% -8,07
|
|THYAO
|249,00
|12.691.119.175
|% 5,96
|
|ASTOR
|112,00
|5.848.981.732
|% -1,06
|
|EREGL
|40,96
|4.965.971.207
|% 1,39
|
|KONTR
|248,10
|4.625.564.954
|% -1,43
|
|YKBNK
|14,38
|4.306.446.122
|% 2,28
|
|EKGYO
|8,88
|4.073.474.800
|% 0,23
|
|YKBNK
|14,38
|4.306.446.122
|% 2,28
|
|ISCTR
|15,96
|4.033.631.190
|% 3,91
|
|CEMAS
|3,27
|557.680.113
|% 4,81
|
|SKBNK
|3,09
|507.031.798
|% 1,31
|
|17:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9779
|26,9841
|% 0,14
|
|Euro
|29,7554
|29,7833
|% 0,88
|
|Sterlin
|34,3666
|34,5390
|% 0,63
|
|Frank
|30,8803
|31,0664
|% 0,56
|
|Riyal
|7,1738
|7,2097
|% 0,14
|
|17:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.939
|1.939
|5,04
|
|Altın Gr.
|1.685
|1.686
|9,38
|
|Cumhuriyet
|11.409
|11.419
|43,00
|
|Tam
|10.993
|11.077
|-27,00
|
|Yarım
|5.501
|5.564
|-14,00
|
|Çeyrek
|2.750
|2.782
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|23,57
|23,59
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|20,50
|20,51
|0,08
|
|B. Petrol
|85,80
|85,80
|0,66
|
Seans Raporu
17:46
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