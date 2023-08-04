***KIG*** TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
04.08.2023 15:40
***KIG*** TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
THD Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1180779
BIST
'
17:487.401
En Düşük
|Değişim
|: 2,48%
|| 179,18
|Açılış
|: 7.257
|
|Önceki Kapanış
|: 7.222
|
7.205
En Yüksek
7.427
17:4826,9868
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0400
|Açılış
|: 27,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0100
|
27,4154
En Düşük
26,9175
17:4829,7735
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,2504
|Açılış
|: 29,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5000
|
30,2907
En Düşük
29,4723
17:481.684,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 8,61
|Açılış
|: 1.685,14
|
|Önceki Kapanış
|: 1.676,34
|
1.707,13
En Düşük
1.671,12
BIST En Aktif Hisseler17:48
|RNPOL
|23,10
|77.465.352
|% 10,00
|
|YYLGD
|39,82
|493.283.333
|% 10,00
|
|BIENY
|68,75
|1.363.652.688
|% 10,00
|
|RAYSG
|43,56
|39.603.257
|% 10,00
|
|ETYAT
|8,91
|10.374.788
|% 10,00
|
|MACKO
|91,80
|388.506.689
|% -10,00
|
|AVHOL
|91,90
|39.827.254
|% -9,99
|
|EGEPO
|26,02
|68.606.321
|% -9,97
|
|IZFAS
|9,97
|15.641.086
|% -9,94
|
|CVKMD
|315,00
|1.008.085.910
|% -9,59
|
|THYAO
|249,40
|13.262.786.032
|% 6,13
|
|ASTOR
|112,50
|5.881.852.504
|% -0,62
|
|EREGL
|41,00
|4.995.602.197
|% 1,49
|
|KONTR
|247,20
|4.647.818.264
|% -1,79
|
|YKBNK
|14,41
|4.359.390.460
|% 2,49
|
|EKGYO
|8,86
|4.094.468.449
|% 0,00
|
|YKBNK
|14,41
|4.359.390.460
|% 2,49
|
|ISCTR
|16,03
|4.110.272.843
|% 4,36
|
|CEMAS
|3,28
|560.656.357
|% 5,13
|
|SKBNK
|3,08
|507.732.331
|% 0,98
|
|17:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9801
|26,9868
|% 0,15
|
|Euro
|29,7459
|29,7735
|% 0,85
|
|Sterlin
|34,3528
|34,5251
|% 0,59
|
|Frank
|30,8476
|31,0334
|% 0,45
|
|Riyal
|7,1740
|7,2100
|% 0,14
|
|17:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.938
|1.938
|3,85
|
|Altın Gr.
|1.685
|1.685
|8,80
|
|Cumhuriyet
|11.409
|11.419
|43,00
|
|Tam
|10.984
|11.070
|-34,00
|
|Yarım
|5.496
|5.561
|-17,00
|
|Çeyrek
|2.748
|2.780
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|23,53
|23,56
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|20,48
|20,50
|0,06
|
|B. Petrol
|85,71
|85,71
|0,57
|
Seans Raporu
17:48
daha fazla
-
17:59AKCNS
Yüzde 6.90 oranında artışla 116.20 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 152, 710 adet işlem
-
17:58TDGYO
Yüzde 8.62 oranında artışla 7.18 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 600, 024 adet işlem
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler THYAO, ISCTR, TUPRS
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 144, 39 artarak (% 2.24 ) 6, 576
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : USAK, BIENY, KTLEV, MIPAZ, GLBMD, GOLTS, ISYAT, QNBFL, KLSER, RAYSG