***KIG*** TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.10.2023 15:55
***KIG*** TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
NIG Fon Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1200855
BIST
'
17:288.489
En Düşük
|Değişim
|: 0,01%
|| 1,14
|Açılış
|: 8.410
|
|Önceki Kapanış
|: 8.488
|
8.398
En Yüksek
8.517
17:2827,6236
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0710
|Açılış
|: 27,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 27,5800
|
27,7841
En Düşük
27,4547
17:2829,1716
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0119
|Açılış
|: 29,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0000
|
29,3034
En Düşük
28,9549
17:281.623,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 11,20
|Açılış
|: 1.623,66
|
|Önceki Kapanış
|: 1.612,46
|
1.628,37
En Düşük
1.607,55
BIST En Aktif Hisseler17:26
|GEREL
|29,92
|232.706.920
|% 10,00
|
|GIPTA
|42,68
|1.073.208.983
|% 10,00
|
|BFREN
|9.867,60
|1.192.762.808
|% 10,00
|
|TETMT
|2.451,70
|30.343.888
|% 10,00
|
|BRSAN
|812,30
|2.990.753.743
|% 9,99
|
|AKFYE
|18,45
|1.585.650.960
|% -7,05
|
|BJKAS
|46,12
|123.254.639
|% -5,10
|
|ICUGS
|9,02
|7.032.599
|% -4,85
|
|ONCSM
|204,50
|67.161.158
|% -4,84
|
|DIRIT
|9,00
|401.165
|% -4,76
|
|EKGYO
|8,68
|6.329.868.694
|% 5,60
|
|THYAO
|239,90
|6.294.835.333
|% -0,66
|
|PETKM
|23,66
|5.360.423.964
|% 0,68
|
|YKBNK
|19,39
|4.804.905.191
|% 2,05
|
|EREGL
|44,70
|4.672.289.433
|% 0,99
|
|EKGYO
|8,68
|6.329.868.694
|% 5,60
|
|ZOREN
|6,87
|2.433.458.302
|% -1,58
|
|SKBNK
|6,90
|2.112.056.699
|% -1,00
|
|IHLAS
|1,38
|342.302.289
|% 6,15
|
|YKBNK
|19,39
|4.804.905.191
|% 2,05
|
|17:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,6180
|27,6236
|% 0,26
|
|Euro
|29,1421
|29,1716
|% -0,04
|
|Sterlin
|33,5551
|33,7234
|% 0,19
|
|Frank
|30,1060
|30,2873
|% 0,10
|
|Riyal
|7,3419
|7,3787
|% 0,25
|
|17:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.828
|1.828
|7,84
|
|Altın Gr.
|1.619
|1.619
|6,58
|
|Cumhuriyet
|11.174
|11.344
|55,00
|
|Tam
|10.966
|11.072
|65,00
|
|Yarım
|5.500
|5.553
|33,00
|
|Çeyrek
|2.741
|2.776
|16,00
|
|Gümüş.Ons
|21,37
|21,40
|0,41
|
|Gümüş Gr.
|18,87
|18,90
|0,30
|
|B. Petrol
|83,64
|83,64
|-0,43
|
Seans Raporu
17:26
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