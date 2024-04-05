***KIG*** TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.04.2024 15:28
***KIG*** TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
KIE Fon Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1268458
BIST
'
16:189.463
En Düşük
|Değişim
|: 3,66%
|| 334,37
|Açılış
|: 9.276
|
|Önceki Kapanış
|: 9.129
|
9.250
En Yüksek
9.463
16:1831,9383
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0425
|Açılış
|: 31,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 31,7300
|
32,0596
En Düşük
31,8542
16:1834,5391
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,1180
|Açılış
|: 34,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 34,4500
|
34,7748
En Düşük
34,4909
16:182.356,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 7,29
|Açılış
|: 2.354,97
|
|Önceki Kapanış
|: 2.349,22
|
2.362,64
En Düşük
2.329,65
BIST En Aktif Hisseler16:16
|MRGYO
|5,06
|80.206.950
|% 10,00
|
|UMPAS
|12,21
|1.394.087
|% 10,00
|
|KSTUR
|8.222,50
|17.185.025
|% 10,00
|
|KARYE
|44,76
|34.085.411
|% 9,98
|
|SAMAT
|47,22
|35.381.559
|% 9,97
|
|ISBTR
|457.012,50
|3.372.010
|% -8,60
|
|BSOKE
|23,98
|280.298.541
|% -7,98
|
|AKENR
|15,35
|1.612.277.814
|% -6,12
|
|BRKVY
|179,90
|10.960.534
|% -5,86
|
|CASA
|96,90
|3.225.995
|% -5,65
|
|THYAO
|300,75
|9.745.776.782
|% 3,71
|
|ISCTR
|12,63
|6.029.784.969
|% 1,04
|
|YKBNK
|29,80
|5.676.082.291
|% 4,20
|
|TUPRS
|176,70
|3.154.323.421
|% 4,00
|
|KCHOL
|215,90
|3.067.452.895
|% 3,20
|
|ISCTR
|12,63
|6.029.784.969
|% 1,04
|
|YKBNK
|29,80
|5.676.082.291
|% 4,20
|
|ZOREN
|5,53
|931.619.486
|% 5,13
|
|EKGYO
|9,80
|1.464.027.825
|% 5,60
|
|AKENR
|15,35
|1.612.277.814
|% -6,12
|
|16:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,9225
|31,9505
|% 0,17
|
|Euro
|34,5029
|34,5274
|% -0,37
|
|Sterlin
|39,9591
|40,1594
|% -0,09
|
|Frank
|35,0799
|35,2557
|% -0,05
|
|Riyal
|8,4713
|8,5137
|% 0,43
|
|16:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|26,73
|26,77
|% 0,66
|
|Platin
|921,28
|922,75
|% 0,66
|
|Paladyum
|999,45
|1.002,52
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|91,09
|91,09
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.294,32
|2.294,67
|% 0,66
|