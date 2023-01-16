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***KIG*** TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü

16.01.2023 16:13
***KIG*** TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü


***KIG*** TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )

Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Trive Portföy Yönetimi A.Ş.Serbest Şemsiye Fon İçtüzüğü



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102595


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Cumhuriyet 7.796 7.914 -62,00  
Tam 7.835 7.901 91,00  
Yarım 3.818 3.866 44,00  
Çeyrek 1.915 1.933 22,00  
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