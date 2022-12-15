***KIG*** TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
15.12.2022 14:40
***KIG*** TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
YEŞİM GEZEN DİREKTÖR 03.01.2022 212 401 33 43 yesim.gezen@triveportfoy.com.tr DÜZEY3/TÜREV ARAÇLAR 203885/308491
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087501
BIST
15:575.105
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 38,07
|Açılış
|: 5.174
|
|Önceki Kapanış
|: 5.067
|
5.248
En Düşük
5.050
15:5718,6509
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0288
|Açılış
|: 18,7330
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6950
|
18,6619
En Düşük
18,6022
15:5719,8266
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0728
|Açılış
|: 19,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,8800
|
19,9336
En Düşük
19,7813
15:571.065,45
En Yüksek
|Değişim
|: -1,52%
|| -16,40
|Açılış
|: 1.065,45
|
|Önceki Kapanış
|: 1.081,85
|
1.084,11
En Düşük
1.063,68
BIST En Aktif Hisseler15:55
|EPLAS
|28,82
|36.292.879
|% 10,00
|
|ULAS
|11,22
|5.176.344
|% 10,00
|
|ISATR
|358.380,00
|358.380
|% 10,00
|
|UZERB
|196,90
|1.314.111
|% 10,00
|
|OZSUB
|26,42
|147.699.859
|% 9,99
|
|MZHLD
|12,15
|395.581.333
|% -10,00
|
|RALYH
|43,70
|477.582.258
|% -9,97
|
|KUYAS
|25,20
|265.279.078
|% -9,94
|
|SILVR
|18,83
|213.458.029
|% -9,90
|
|ZEDUR
|43,90
|1.062.779
|% -8,16
|
|THYAO
|138,10
|5.929.199.900
|% 0,80
|
|ASELS
|56,40
|5.723.982.183
|% 0,00
|
|ENKAI
|25,50
|4.710.036.132
|% 9,44
|
|ISCTR
|11,86
|4.328.595.021
|% 6,18
|
|AKBNK
|17,95
|4.258.657.904
|% 3,82
|
|SKBNK
|2,82
|1.541.038.597
|% 3,68
|
|EKGYO
|7,76
|4.024.093.697
|% -2,39
|
|ISCTR
|11,86
|4.328.595.021
|% 6,18
|
|VAKBN
|10,91
|2.840.905.061
|% 2,83
|
|YKBNK
|11,58
|2.943.804.227
|% 4,14
|
|15:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6461
|18,6504
|% 0,15
|
|Euro
|19,8049
|19,8225
|% -0,39
|
|Sterlin
|22,9011
|23,0160
|% -0,76
|
|Frank
|20,0156
|20,1361
|% -0,36
|
|Riyal
|4,9427
|4,9675
|% 0,08
|
|15:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.777
|-30,25
|
|Altın Gr.
|1.065
|1.066
|-16,23
|
|Cumhuriyet
|7.168
|7.276
|-81,00
|
|Tam
|7.198
|7.246
|-82,00
|
|Yarım
|3.486
|3.542
|-41,00
|
|Çeyrek
|1.749
|1.771
|-20,00
|
|Gümüş.Ons
|23,08
|23,11
|-0,80
|
|Gümüş Gr.
|13,89
|13,91
|-0,42
|
|B. Petrol
|82,73
|82,73
|0,03
|
Seans Raporu
15:55
daha fazla
-
16:10KLRHO
Yüzde 5.85 oranında artışla 29.66 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 975, 126 adet işlem
-
16:09XU100
Endeks 5, 082 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 31 üstünde . İşlem hacmi 90, 882.00 milyon TL de
-
16:09TDGYO
Yüzde 7.37 oranında artışla 14.57 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 115, 212 adet işlem
-
16:07TTKOM
Yüzde 4.31 oranında artışla 20.34 lira fiyatla işlem gören hissede 102, 705, 025 adet işlem
-
16:05KUVVA
Yüzde 9.96 oranında artışla 49.46 lira fiyatla işlem gören hissede 53, 456 adet işlem