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***KIG*** TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

18.09.2023 10:57
***KIG*** TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***KIG*** TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
İPEK GÜRTUNCA ARKUN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Denetçi 26.01.2022 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değil Hayır
YEŞİM GEZEN Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili Finans Sektörü Profesyoneli 28.02.2023 İcrada Görevli Evet Bağımsız Üye Değil Hayır

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
YEŞİM GEZEN GENEL MÜDÜR YARDIMCISI

Portföy Yöneticileri
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans Numarası
EGEMEN CANDIR PORTFÖY YÖNETİMİ BÖLÜMÜ MÜDÜRÜ FİNANS SEKTÖRÜ PROFESYONELİ DÜZEY3/TÜREV ARAÇLAR 213316/309325
SÜLEYMAN KATİPOĞLU PORTFÖY YÖNETİMİ BÖLÜMÜ MÜDÜRÜ FİNANS SEKTÖRÜ PROFESYONELİ DÜZEY3/TÜREV ARAÇLAR 209526/305968




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1195611


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TRILC 17,30 254.998.723 % 9,98  
METUR 13,78 66.687.621 % 9,98  
ELITE 47,90 278.839.622 % 9,96  
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Altın Gr. 1.673 1.673 3,95  
Cumhuriyet 11.306 11.477 -20,00  
Tam 11.073 11.142 9,00  
Yarım 5.554 5.594 4,00  
Çeyrek 2.768 2.797 2,00  
Gümüş.Ons 23,14 23,17 0,12  
Gümüş Gr. 20,10 20,13 0,13  
B. Petrol 94,26 94,26 0,33  
Seans Raporu 13:01
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