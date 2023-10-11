***KIG*** TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
11.10.2023 10:59
***KIG*** TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
İPEK GÜRTUNCA ARKUN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Denetçi 26.01.2022 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değil Hayır
YEŞİM GEZEN Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili Finans Sektörü Profesyoneli 28.02.2023 İcrada Görevli Evet Bağımsız Üye Değil Hayır
SEYFULLAH ESEN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Finans Sektörü Profesyoneli 10.10.2023 İcrada Görevli Bağımsız Üye Değil Hayır
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
YEŞİM GEZEN GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Finans Sektörü Profesyoneli
SEYFULLAH ESEN YÖNETİM KURULU BAŞKANI Finans Sektörü Profesyoneli
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1204080
BIST
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12:538.410
En Düşük
|Değişim
|: -0,39%
|| -32,58
|Açılış
|: 8.482
|
|Önceki Kapanış
|: 8.443
|
8.390
En Yüksek
8.519
12:5327,7336
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0168
|Açılış
|: 27,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 27,8500
|
27,8717
En Düşük
27,6473
12:5329,4453
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0144
|Açılış
|: 29,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5000
|
29,5803
En Düşük
29,3791
12:531.667,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 10,04
|Açılış
|: 1.667,81
|
|Önceki Kapanış
|: 1.657,77
|
1.668,51
En Düşük
1.653,88
BIST En Aktif Hisseler12:53
|ACSEL
|117,70
|75.298.968
|% 10,00
|
|SUMAS
|253,00
|286.902
|% 10,00
|
|MRSHL
|1.120,60
|165.524.127
|% 9,99
|
|FMIZP
|282,90
|169.395.331
|% 9,99
|
|KSTUR
|862,10
|1.265.563
|% 9,99
|
|TARKM
|570,00
|29.626.890
|% -9,60
|
|OZGYO
|6,65
|85.862.823
|% -9,40
|
|IHAAS
|20,42
|302.182.954
|% -8,51
|
|ARENA
|30,20
|108.518.463
|% -7,25
|
|SKBNK
|7,12
|661.951.757
|% -6,32
|
|THYAO
|232,10
|2.828.167.469
|% -2,52
|
|DMRGD
|22,34
|2.645.896.455
|% 2,01
|
|PETKM
|24,46
|2.420.790.373
|% -0,73
|
|ISCTR
|25,50
|2.271.676.419
|% 2,74
|
|YKBNK
|19,54
|2.236.348.203
|% 1,66
|
|ZOREN
|6,30
|1.096.765.575
|% -1,41
|
|ODAS
|13,89
|1.829.872.809
|% 1,76
|
|EKGYO
|8,26
|964.792.646
|% -1,67
|
|DMRGD
|22,34
|2.645.896.455
|% 2,01
|
|YKBNK
|19,54
|2.236.348.203
|% 1,66
|
|12:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,7287
|27,7336
|% 0,06
|
|Euro
|29,4277
|29,4453
|% 0,05
|
|Sterlin
|33,9598
|34,1301
|% 0,04
|
|Frank
|30,5954
|30,7797
|% 0,29
|
|Riyal
|7,3722
|7,4091
|% 0,09
|
|12:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.871
|1.871
|10,32
|
|Altın Gr.
|1.668
|1.668
|10,21
|
|Cumhuriyet
|11.574
|11.749
|69,00
|
|Tam
|11.335
|11.415
|19,00
|
|Yarım
|5.685
|5.729
|14,00
|
|Çeyrek
|2.834
|2.865
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|22,08
|22,11
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|19,70
|19,72
|0,27
|
|B. Petrol
|87,03
|87,03
|-0,62
|