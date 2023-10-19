***KIG*** TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
19.10.2023 10:43
***KIG*** TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
YEŞİM GEZEN GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Finans Sektörü Profesyoneli
SEYFULLAH ESEN YÖNETİM KURULU BAŞKANI/GENEL MÜDÜR VEKİLİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207653
BIST
'
11:047.884
En Düşük
|Değişim
|: 0,53%
|| 41,32
|Açılış
|: 7.868
|
|Önceki Kapanış
|: 7.843
|
7.832
En Yüksek
7.932
11:0428,0044
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0046
|Açılış
|: 28,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 28,0100
|
28,5091
En Düşük
27,8969
11:0429,6058
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0832
|Açılış
|: 29,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5500
|
30,0718
En Düşük
29,4688
11:041.756,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 4,35
|Açılış
|: 1.756,29
|
|Önceki Kapanış
|: 1.751,93
|
1.787,74
En Düşük
1.748,30
BIST En Aktif Hisseler11:03
|CMBTN
|1.569,00
|176.063.979
|% 10,00
|
|MEKAG
|44,24
|2.682.492
|% 10,00
|
|OSMEN
|242,00
|13.251.436
|% 10,00
|
|A1CAP
|37,64
|48.691.894
|% 9,99
|
|SODSN
|83,15
|1.858.319
|% 9,99
|
|QNBFL
|1.051,40
|3.163.663
|% -10,00
|
|KLNMA
|37,00
|2.524.288
|% -9,18
|
|MAALT
|1.132,20
|119.994.002
|% -5,61
|
|ENSRI
|35,40
|45.587.805
|% -5,50
|
|ORMA
|108,10
|114.586
|% -5,18
|
|THYAO
|218,10
|1.713.026.359
|% 0,74
|
|BRSAN
|965,90
|1.352.375.342
|% 4,08
|
|TUPRS
|138,60
|1.066.365.081
|% -1,84
|
|YKBNK
|18,61
|742.100.341
|% 0,81
|
|ISMEN
|41,26
|668.424.060
|% 9,79
|
|ZOREN
|5,95
|381.219.458
|% 0,17
|
|EKGYO
|7,42
|395.695.268
|% 1,23
|
|YKBNK
|18,61
|742.100.341
|% 0,81
|
|ODAS
|11,93
|375.486.916
|% 0,34
|
|VAKBN
|16,85
|449.731.624
|% 2,74
|
|11:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,9955
|28,0063
|% 0,02
|
|Euro
|29,5853
|29,6034
|% 0,27
|
|Sterlin
|33,8442
|34,0139
|% -0,05
|
|Frank
|31,0194
|31,2062
|% 0,09
|
|Riyal
|7,4473
|7,4847
|% 0,16
|
|11:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.952
|1.953
|4,85
|
|Altın Gr.
|1.756
|1.756
|4,35
|
|Cumhuriyet
|12.160
|12.344
|232,00
|
|Tam
|11.869
|11.979
|-16,00
|
|Yarım
|5.953
|6.012
|-9,00
|
|Çeyrek
|2.967
|3.006
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|22,96
|23,00
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|20,66
|20,69
|0,13
|
|B. Petrol
|90,34
|90,34
|-1,16
|
Seans Raporu
11:03
daha fazla
-
11:18BRSAN
Yüzde 4.25 oranında artışla 967.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 404, 199 adet işlem
-
11:17ISMEN
Yüzde 9.79 oranında artışla 41.26 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 327, 915 adet işlem
-
11:16XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 19, 61 artarak (% 0.24 ) 8, 222
-
11:16XU100
Endeks 7, 884 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 53 üstünde . İşlem hacmi 22, 271.00 milyon TL de
-
11:16DOFER
Yüzde 9.93 oranında artışla 25.02 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 724 adet işlem