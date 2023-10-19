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***KIG*** TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

19.10.2023 10:43
***KIG*** TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***KIG*** TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
YEŞİM GEZEN GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Finans Sektörü Profesyoneli
SEYFULLAH ESEN YÖNETİM KURULU BAŞKANI/GENEL MÜDÜR VEKİLİ




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207653


BIST
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Açılış :  7.868  
Önceki Kapanış :  7.843  
En Düşük
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imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler11:03
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
CMBTN 1.569,00 176.063.979 % 10,00  
MEKAG 44,24 2.682.492 % 10,00  
OSMEN 242,00 13.251.436 % 10,00  
A1CAP 37,64 48.691.894 % 9,99  
SODSN 83,15 1.858.319 % 9,99  
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11:03 Alış Satış %  
Dolar 27,9955 28,0063 % 0,02  
Euro 29,5853 29,6034 % 0,27  
Sterlin 33,8442 34,0139 % -0,05  
Frank 31,0194 31,2062 % 0,09  
Riyal 7,4473 7,4847 % 0,16  
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11:03 Alış Satış %  
Altın Ons 1.952 1.953 4,85  
Altın Gr. 1.756 1.756 4,35  
Cumhuriyet 12.160 12.344 232,00  
Tam 11.869 11.979 -16,00  
Yarım 5.953 6.012 -9,00  
Çeyrek 2.967 3.006 -4,00  
Gümüş.Ons 22,96 23,00 0,14  
Gümüş Gr. 20,66 20,69 0,13  
B. Petrol 90,34 90,34 -1,16  
Seans Raporu 11:03
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