***KIG*** TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
20.10.2023 17:24
***KIG*** TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
İPEK GÜRTUNCA ARKUN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Denetçi 26.01.2022 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değil Hayır
SEYFULLAH ESEN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Finans Sektörü Profesyoneli 10.10.2023 İcrada Görevli Bağımsız Üye Değil Hayır
ZELİHA TURGUT Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 19.10.2023 Bağımsız Üye Değil Hayır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1208155
BIST
'
18:057.511
En Düşük
|Değişim
|: -3,33%
|| -258,35
|Açılış
|: 7.691
|
|Önceki Kapanış
|: 7.769
|
7.447
En Yüksek
7.711
18:0528,0066
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0256
|Açılış
|: 28,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 28,0500
|
28,1586
En Düşük
27,8071
18:0529,7024
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0241
|Açılış
|: 29,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6500
|
30,0731
En Düşük
29,4310
18:051.794,26
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 19,10
|Açılış
|: 1.794,26
|
|Önceki Kapanış
|: 1.775,16
|
1.795,17
En Düşük
1.767,83
BIST En Aktif Hisseler18:05
|QNBFL
|1.156,50
|16.143.339
|% 10,00
|
|MRSHL
|1.786,40
|147.404.696
|% 10,00
|
|QNBFB
|377,70
|30.405.228
|% 9,99
|
|MEKAG
|48,66
|20.076.775
|% 9,99
|
|AVTUR
|10,24
|32.490.784
|% 9,99
|
|AYCES
|486,10
|29.659.320
|% -10,00
|
|BIOEN
|23,42
|1.457.157.442
|% -9,99
|
|BMSCH
|16,77
|99.342.348
|% -9,98
|
|GLBMD
|33,96
|10.906.499
|% -9,97
|
|ENSRI
|30,36
|16.792.736
|% -9,96
|
|THYAO
|207,10
|7.324.072.723
|% -3,04
|
|TUPRS
|130,00
|4.994.111.355
|% -2,55
|
|ASELS
|40,12
|4.185.747.285
|% -2,38
|
|PETKM
|20,30
|3.664.253.987
|% -2,59
|
|YKBNK
|17,86
|2.928.425.389
|% -4,03
|
|ZOREN
|5,74
|2.824.414.991
|% 0,00
|
|EKGYO
|6,90
|1.771.495.457
|% -4,03
|
|ODAS
|11,79
|2.630.876.167
|% 3,42
|
|PETKM
|20,30
|3.664.253.987
|% -2,59
|
|YKBNK
|17,86
|2.928.425.389
|% -4,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,9985
|28,0066
|% 0,09
|
|Euro
|29,6875
|29,7024
|% 0,08
|
|Sterlin
|33,9451
|34,1153
|% 0,27
|
|Frank
|31,2931
|31,4816
|% 0,18
|
|Riyal
|7,4475
|7,4849
|% 0,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.996
|1.996
|21,36
|
|Gümüş.Ons
|23,68
|23,70
|0,64
|
|Gümüş Gr.
|21,29
|21,32
|0,58
|
|B. Petrol
|93,20
|93,20
|0,82
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59GZNMI
Yüzde -7.46 oranında düşüşle 24.80 lira fiyatla işlem gören hissede 869, 350 adet işlem
-
17:58BFREN
Yüzde -6.95 oranında düşüşle 10, 924.50 lira fiyatla işlem gören hissede 39, 023 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 7, 478 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -3, 75 altında . İşlem hacmi 88, 262.00 milyon TL de
-
17:57PNLSN
Yüzde -7.48 oranında düşüşle 52.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 076, 587 adet işlem
-
17:56OSTIM
Yüzde -8.06 oranında düşüşle 10.95 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 497, 562 adet işlem