***KIG*** TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
06.11.2023 10:43
***KIG*** TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
SEYFULLAH ESEN GENEL MÜDÜR VEKİLİ 05.10.2023 212 401 33 43 seyfullah.esen@triveportfoy.com.tr DÜZEY3/TÜREV ARAÇLAR 204625/301649
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
SEYFULLAH ESEN YÖNETİM KURULU BAŞKANI/GENEL MÜDÜR VEKİLİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1214282
BIST
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13:357.855
En Düşük
|Değişim
|: 1,93%
|| 149,03
|Açılış
|: 7.793
|
|Önceki Kapanış
|: 7.706
|
7.789
En Yüksek
7.898
13:3528,4602
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0801
|Açılış
|: 28,4650
|
|Önceki Kapanış
|: 28,4300
|
28,5142
En Düşük
28,2562
13:3530,6019
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,1203
|Açılış
|: 30,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 30,4500
|
30,7116
En Düşük
30,2815
13:351.816,71
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -1,76
|Açılış
|: 1.816,71
|
|Önceki Kapanış
|: 1.818,47
|
1.827,04
En Düşük
1.807,42
BIST En Aktif Hisseler13:33
|LINK
|124,30
|18.127.542
|% 10,00
|
|YAPRK
|184,80
|18.098.643
|% 10,00
|
|SNICA
|32,60
|65.128.769
|% 9,99
|
|TURGG
|605,50
|42.579.078
|% 9,99
|
|METUR
|12,99
|9.763.632
|% 9,99
|
|DITAS
|20,32
|4.958.979
|% -32,98
|
|UFUK
|108,30
|21.579.291
|% -7,51
|
|FENER
|125,10
|945.932.323
|% -7,33
|
|IHYAY
|2,51
|10.659.412
|% -4,92
|
|BRSAN
|863,00
|1.902.107.641
|% -4,47
|
|THYAO
|227,30
|3.964.276.769
|% 0,71
|
|TUPRS
|153,50
|2.750.915.632
|% 2,61
|
|BRSAN
|863,00
|1.902.107.641
|% -4,47
|
|ISCTR
|21,80
|1.451.947.600
|% 4,01
|
|ASTOR
|124,30
|1.429.517.492
|% 3,33
|
|ZOREN
|5,40
|636.348.840
|% 1,89
|
|EKGYO
|6,73
|594.658.781
|% 2,28
|
|ISCTR
|21,80
|1.451.947.600
|% 4,01
|
|YKBNK
|17,65
|1.102.760.224
|% 2,38
|
|ODAS
|11,71
|726.165.389
|% 2,09
|
|13:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,4289
|28,4397
|% 0,21
|
|Euro
|30,5958
|30,6103
|% 0,42
|
|Sterlin
|35,1945
|35,3710
|% 0,46
|
|Frank
|31,5973
|31,7876
|% 0,42
|
|Riyal
|7,5583
|7,5962
|% 0,21
|
|13:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,18
|23,20
|% 0,66
|
|Platin
|932,01
|933,59
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.129,32
|1.134,72
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|86,17
|86,17
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.987,94
|1.988,26
|% 0,66
|