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***KIG*** TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

21.11.2023 14:05
***KIG*** TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***KIG*** TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
SEYFULLAH ESEN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Finans Sektörü Profesyoneli 10.10.2023 İcrada Görevli Bağımsız Üye Değil Hayır
ZELİHA TURGUT Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 19.10.2023 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye Değil Hayır
TANJU GÜNEL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 16.11.2023 İcrada Görevli Bağımsız Üye Değil




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219124


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Frank 32,4398 32,6352 % 0,33  
Riyal 7,6552 7,6936 % 0,24  
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Paladyum 1.084,53 1.090,33 % 0,66  
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