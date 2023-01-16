***KIG*** TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
16.01.2023 12:03
***KIG*** TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Trive Portföy Serbest Fon Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102479
BIST
12:115.069
En Yüksek
|Değişim
|: 1,69%
|| 84,37
|Açılış
|: 5.013
|
|Önceki Kapanış
|: 4.985
|
5.073
En Düşük
4.981
12:1118,7880
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0057
|Açılış
|: 19,0080
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1250
|
18,8094
En Düşük
18,7572
12:1120,3219
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0290
|Açılış
|: 20,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6900
|
20,4474
En Düşük
20,2982
12:111.156,31
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -3,67
|Açılış
|: 1.156,31
|
|Önceki Kapanış
|: 1.159,98
|
1.165,44
En Düşük
1.154,56
BIST En Aktif Hisseler12:09
|SDTTR
|75,35
|340.749.763
|% 10,00
|
|ONCSM
|41,14
|2.605.396
|% 10,00
|
|ARMDA
|307,00
|19.065.277
|% 10,00
|
|DAGI
|6,05
|5.336.292
|% 10,00
|
|VKING
|32,66
|525.042
|% 9,97
|
|ULUFA
|7,02
|1.181.971
|% -8,12
|
|ODAS
|8,59
|1.559.858.175
|% -7,03
|
|UZERB
|170,20
|274.703
|% -6,17
|
|MANAS
|10,81
|46.910.292
|% -4,93
|
|BRKO
|5,40
|153.641
|% -4,59
|
|THYAO
|136,40
|2.505.322.294
|% 1,26
|
|KOZAL
|571,50
|2.468.006.495
|% 7,63
|
|ASELS
|57,10
|2.018.192.814
|% 3,35
|
|ODAS
|8,59
|1.559.858.175
|% -7,03
|
|KRDMD
|18,80
|1.396.591.507
|% 0,70
|
|ODAS
|8,59
|1.559.858.175
|% -7,03
|
|EKGYO
|8,02
|1.220.643.712
|% 1,78
|
|YKBNK
|9,52
|1.180.158.799
|% 3,37
|
|SKBNK
|2,76
|211.548.331
|% 4,94
|
|ISCTR
|11,22
|866.917.139
|% 3,89
|
|12:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7863
|18,7880
|% 0,03
|
|Euro
|20,3155
|20,3219
|% -0,14
|
|Sterlin
|22,8091
|22,9235
|% -0,44
|
|Frank
|20,1566
|20,2780
|% -0,23
|
|Riyal
|4,9875
|5,0125
|% 0,04
|
|12:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.914
|1.914
|-6,96
|
|Altın Gr.
|1.155
|1.155
|-5,09
|
|Cumhuriyet
|7.779
|7.897
|-79,00
|
|Tam
|7.812
|7.872
|62,00
|
|Yarım
|3.806
|3.852
|30,00
|
|Çeyrek
|1.909
|1.926
|15,00
|
|Gümüş.Ons
|24,16
|24,20
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|14,56
|14,59
|-0,07
|
|B. Petrol
|84,49
|84,49
|-0,79
|
Seans Raporu
12:09
daha fazla
-
12:24HALKB
Yüzde 7.04 oranında artışla 11.56 lira fiyatla işlem gören hissede 32, 711, 866 adet işlem
-
12:23KOZAA
Yüzde 9.94 oranında artışla 52.00 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 424, 004 adet işlem
-
12:22ALBRK
Yüzde 5.26 oranında artışla 3.00 lira fiyatla işlem gören hissede 47, 650, 752 adet işlem
-
12:21XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 89, 78 artarak (% 1.64 ) 5, 552
-
12:21
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi ODAS, EKGYO, TRKCM