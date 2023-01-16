***KIG*** TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
16.01.2023 12:10
***KIG*** TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
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Açıklamalar
Trive Portföy Robotik Teknolojileri Değişken Fon Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102483
BIST
12:015.064
En Yüksek
|Değişim
|: 1,59%
|| 79,17
|Açılış
|: 5.013
|
|Önceki Kapanış
|: 4.985
|
5.068
En Düşük
4.981
12:0118,7897
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0074
|Açılış
|: 19,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1250
|
18,8094
En Düşük
18,7572
12:0120,3154
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0355
|Açılış
|: 20,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6900
|
20,4474
En Düşük
20,2982
12:011.155,12
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -4,86
|Açılış
|: 1.155,13
|
|Önceki Kapanış
|: 1.159,98
|
1.165,44
En Düşük
1.154,56
BIST En Aktif Hisseler12:01
|SDTTR
|75,35
|339.780.008
|% 10,00
|
|ONCSM
|41,14
|2.579.560
|% 10,00
|
|DAGI
|6,05
|5.336.292
|% 10,00
|
|ARMDA
|307,00
|19.037.647
|% 10,00
|
|VKING
|32,66
|525.042
|% 9,97
|
|ODAS
|8,46
|1.466.675.915
|% -8,44
|
|ULUFA
|7,02
|1.181.971
|% -8,12
|
|UZERB
|170,20
|274.703
|% -6,17
|
|BRKO
|5,40
|153.641
|% -4,59
|
|MANAS
|10,86
|44.503.285
|% -4,49
|
|THYAO
|136,30
|2.374.162.129
|% 1,19
|
|KOZAL
|574,10
|2.236.175.659
|% 8,12
|
|ASELS
|56,95
|1.890.764.200
|% 3,08
|
|ODAS
|8,46
|1.466.675.915
|% -8,44
|
|KRDMD
|18,73
|1.320.258.838
|% 0,32
|
|ODAS
|8,46
|1.466.675.915
|% -8,44
|
|EKGYO
|8,02
|1.147.918.977
|% 1,78
|
|YKBNK
|9,52
|1.131.785.240
|% 3,37
|
|SKBNK
|2,74
|202.448.193
|% 4,18
|
|KRDMD
|18,73
|1.320.258.838
|% 0,32
|
|12:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7833
|18,7911
|% 0,05
|
|Euro
|20,3052
|20,3151
|% -0,18
|
|Sterlin
|22,8160
|22,9304
|% -0,41
|
|Frank
|20,1615
|20,2829
|% -0,20
|
|Riyal
|4,9873
|5,0123
|% 0,04
|
|12:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.914
|1.914
|-6,96
|
|Altın Gr.
|1.155
|1.155
|-5,09
|
|Cumhuriyet
|7.779
|7.897
|-79,00
|
|Tam
|7.812
|7.872
|62,00
|
|Yarım
|3.806
|3.852
|30,00
|
|Çeyrek
|1.909
|1.926
|15,00
|
|Gümüş.Ons
|24,16
|24,20
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|14,56
|14,59
|-0,07
|
|B. Petrol
|84,49
|84,49
|-0,79
|
Seans Raporu
12:01
daha fazla
-
12:16XU100
Endeks 5, 067 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 66 üstünde . İşlem hacmi 31, 395.00 milyon TL de
-
12:16SKBNK
Yüzde 4.94 oranında artışla 2.76 lira fiyatla işlem gören hissede 76, 491, 264 adet işlem
-
12:15VAKBN
Yüzde 6.20 oranında artışla 10.27 lira fiyatla işlem gören hissede 70, 741, 215 adet işlem
-
12:14IPEKE
Yüzde 7.42 oranında artışla 37.04 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 902, 072 adet işlem
-
12:13YAPRK
Yüzde 6.60 oranında artışla 43.94 lira fiyatla işlem gören hissede 201, 297 adet işlem