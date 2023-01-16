***KIG*** TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
16.01.2023 12:12
***KIG*** TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
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Açıklamalar
Trive Portföy Mutlak Getiri Hedefli Değişken Fon Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102484
BIST
12:135.067
En Yüksek
|Değişim
|: 1,64%
|| 81,81
|Açılış
|: 5.013
|
|Önceki Kapanış
|: 4.985
|
5.073
En Düşük
4.981
12:1318,7941
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0118
|Açılış
|: 19,0080
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1250
|
18,8094
En Düşük
18,7572
12:1320,3315
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0194
|Açılış
|: 20,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6900
|
20,4474
En Düşük
20,2982
12:131.156,37
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -3,61
|Açılış
|: 1.156,37
|
|Önceki Kapanış
|: 1.159,98
|
1.165,44
En Düşük
1.154,56
BIST En Aktif Hisseler12:12
|SDTTR
|75,35
|340.909.053
|% 10,00
|
|ONCSM
|41,14
|2.605.396
|% 10,00
|
|ARMDA
|307,00
|19.065.277
|% 10,00
|
|DAGI
|6,05
|5.355.464
|% 10,00
|
|VKING
|32,66
|525.042
|% 9,97
|
|ULUFA
|7,02
|1.181.971
|% -8,12
|
|ODAS
|8,59
|1.644.748.234
|% -7,03
|
|UZERB
|170,20
|274.703
|% -6,17
|
|MANAS
|10,83
|47.466.475
|% -4,75
|
|BRKO
|5,40
|153.641
|% -4,59
|
|THYAO
|136,50
|2.528.393.461
|% 1,34
|
|KOZAL
|571,00
|2.501.606.061
|% 7,53
|
|ASELS
|57,15
|2.032.253.989
|% 3,44
|
|ODAS
|8,59
|1.644.748.234
|% -7,03
|
|TUPRS
|522,80
|1.454.165.332
|% 2,47
|
|ODAS
|8,59
|1.644.748.234
|% -7,03
|
|EKGYO
|8,01
|1.224.910.827
|% 1,65
|
|YKBNK
|9,51
|1.186.209.328
|% 3,26
|
|SKBNK
|2,77
|217.825.791
|% 5,32
|
|ISCTR
|11,21
|874.278.968
|% 3,80
|
|12:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7878
|18,7900
|% 0,04
|
|Euro
|20,3135
|20,3274
|% -0,12
|
|Sterlin
|22,8054
|22,9198
|% -0,46
|
|Frank
|20,1485
|20,2698
|% -0,27
|
|Riyal
|4,9871
|5,0121
|% 0,04
|
|12:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.914
|1.914
|-6,88
|
|Altın Gr.
|1.156
|1.156
|-3,67
|
|Cumhuriyet
|7.779
|7.897
|-79,00
|
|Tam
|7.824
|7.882
|72,00
|
|Yarım
|3.812
|3.857
|35,00
|
|Çeyrek
|1.912
|1.928
|17,00
|
|Gümüş.Ons
|24,18
|24,22
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|14,60
|14,62
|-0,04
|
|B. Petrol
|84,72
|84,72
|-0,56
|
Seans Raporu
12:12
daha fazla
-
12:27SKBNK
Yüzde 5.32 oranında artışla 2.77 lira fiyatla işlem gören hissede 80, 111, 224 adet işlem
-
12:26XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 80, 17 artarak (% 1.81 ) 4, 508
-
12:26
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KOZAA, ARMDA, UMPAS, TMSN, SOKE, TLMAN, VKING, OTTO, ONCSM, SDTTR
-
12:26
AKCNS, KOZAL, ONCSM değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
12:26
BRKO, BRLSM, KAREL değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında