***KIMMR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu









***KIMMR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )İlgili Şirketler [KIMMR]İlgili Fonlar []TürkçeBISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarKIMMR.HE [Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemiyle Halka Arz] Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. Miktar: 65.000.000 TL nominal, Aracı: TAC Kapanış Tarihi: 17.09.2021, Fiyat: 3,50 TL İlgili sırada maksimum emir değeri 227.500.000 TL olacaktır. Halka arz emir toplama 10:30-13:00 saatleri arasında yapılmaktadır. Dağıtıma konu hesap türleri üzerinden iletilen aynı MKK sicil numarasına sahip emirlerden sadece fiyat ve zaman önceliği kuralına göre ilk emir dağıtıma katılmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964201BIST