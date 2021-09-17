***KIMMR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
17.09.2021 09:12
***KIMMR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KIMMR.HE [Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemiyle Halka Arz] Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. Miktar: 65.000.000 TL nominal, Aracı: TAC Kapanış Tarihi: 17.09.2021, Fiyat: 3,50 TL İlgili sırada maksimum emir değeri 227.500.000 TL olacaktır. Halka arz emir toplama 10:30-13:00 saatleri arasında yapılmaktadır. Dağıtıma konu hesap türleri üzerinden iletilen aynı MKK sicil numarasına sahip emirlerden sadece fiyat ve zaman önceliği kuralına göre ilk emir dağıtıma katılmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964201
BIST
11:011.425
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 7,40
|Açılış
|: 1.424
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
1.426
En Düşük
1.419
11:018,5822
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0564
|Açılış
|: 8,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4330
|
8,5947
En Düşük
8,5060
11:0110,1159
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0570
|Açılış
|: 9,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9550
|
10,1390
En Düşük
10,0237
11:01486,47
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 5,95
|Açılış
|: 486,47
|
|Önceki Kapanış
|: 480,52
|
487,20
En Düşük
480,15
BIST En Aktif Hisseler11:01
|TEZOL
|18,44
|10.563.372
|% 9,96
|
|GARFA
|10,28
|3.929.993
|% 9,95
|
|KLNMA
|23,98
|329.485
|% 8,31
|
|HURGZ
|2,37
|17.756.601
|% 6,28
|
|OYLUM
|7,19
|5.633.611
|% 5,12
|
|NUGYO
|14,69
|18.401.052
|% -9,43
|
|ISKPL
|7,31
|117.632.749
|% -8,74
|
|KTSKR
|65,90
|11.536.947
|% -8,60
|
|COSMO
|9,76
|151.280
|% -8,01
|
|IHGZT
|1,08
|43.280.511
|% -6,90
|
|GARAN
|9,50
|382.709.460
|% 0,00
|
|THYAO
|12,61
|345.181.339
|% 1,12
|
|TUPRS
|109,60
|172.343.574
|% 1,39
|
|YEOTK
|52,40
|169.419.045
|% 1,16
|
|YKBNK
|2,48
|157.720.691
|% 0,40
|
|YKBNK
|2,48
|157.720.691
|% 0,40
|
|IHGZT
|1,08
|43.280.511
|% -6,90
|
|GARAN
|9,50
|382.709.460
|% 0,00
|
|THYAO
|12,61
|345.181.339
|% 1,12
|
|PETKM
|6,28
|144.604.340
|% 1,78
|
|11:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5785
|8,5822
|% 0,66
|
|Euro
|10,1088
|10,1159
|% 0,57
|
|Sterlin
|11,8059
|11,8651
|% 0,73
|
|Frank
|9,2253
|9,2809
|% 0,83
|
|Riyal
|2,2820
|2,2935
|% 0,72
|
|11:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.762
|1.762
|8,05
|
|Altın Gr.
|486
|486
|5,83
|
|Cumhuriyet
|3.192
|3.240
|-35,00
|
|Tam
|3.173
|3.255
|-36,43
|
|Yarım
|1.534
|1.575
|-17,63
|
|Çeyrek
|769
|787
|-8,81
|
|Gümüş.Ons
|22,96
|22,99
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,34
|0,06
|
|B. Petrol
|75,27
|75,27
|-0,40
|