***KIMMR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması









***KIMMR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması )İlgili Şirketler [KIMMR]İlgili Fonlar []TürkçePayların İşlem Görmeye BaşlamasıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiBorsa Karar Tarihi20/09/2021Payları İşlem Görecek Şirket'in UnvanıErsan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş.İşlem Görecek Payların Nominal Tutarı (TL)65.000.000Baz Fiyat (TL)3,5İşlem Göreceği PazarAna PazarUygulanacak Maksimum Emir Değeri (TL)2.000.000İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih22/09/2021Halka Arz YöntemiBorsada (On the Exchange)Halka Arz Tarihi16-17/09/2021AçıklamalarErsan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. (Şirket) paylarının halka arzı tamamlanmış olup, Şirketin sermayesini temsil eden 240.000.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen 65.000.000 TL nominal değerli paylar 22/09/2021 tarihinden itibaren Ana Pazar'da 3,5 TL/pay baz fiyat, "KIMMR.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 2.000.000 TL olarak belirlenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964579BIST