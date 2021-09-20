***KIMMR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması
20.09.2021 18:10
***KIMMR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [KIMMR]
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Türkçe
Payların İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
20/09/2021
Payları İşlem Görecek Şirket'in Unvanı
Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş.
İşlem Görecek Payların Nominal Tutarı (TL)
65.000.000
Baz Fiyat (TL)
3,5
İşlem Göreceği Pazar
Ana Pazar
Uygulanacak Maksimum Emir Değeri (TL)
2.000.000
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
22/09/2021
Halka Arz Yöntemi
Borsada (On the Exchange)
Halka Arz Tarihi
16-17/09/2021
Açıklamalar
Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. (Şirket) paylarının halka arzı tamamlanmış olup, Şirketin sermayesini temsil eden 240.000.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen 65.000.000 TL nominal değerli paylar 22/09/2021 tarihinden itibaren Ana Pazar'da 3,5 TL/pay baz fiyat, "KIMMR.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 2.000.000 TL olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964579
BIST
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En Yüksek
|Değişim
|: -1,94%
|| -27,52
|Açılış
|: 1.408
|
|Önceki Kapanış
|: 1.419
|
1.408
En Düşük
1.386
18:058,6846
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0378
|Açılış
|: 8,6480
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6180
|
8,7266
En Düşük
8,6297
18:0510,1875
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0473
|Açılış
|: 10,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1000
|
10,2390
En Düşük
10,1186
18:05492,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 4,03
|Açılış
|: 492,06
|
|Önceki Kapanış
|: 488,03
|
492,96
En Düşük
484,23
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BALAT
|9,46
|2.101.609
|% 10,00
|
|OYLUM
|8,15
|25.292.039
|% 9,99
|
|EDIP
|3,76
|61.073.276
|% 9,94
|
|HUBVC
|11,61
|73.658.243
|% 9,94
|
|GARFA
|11,30
|8.485.183
|% 9,92
|
|KTSKR
|58,45
|5.489.880
|% -9,94
|
|NUGYO
|13,23
|11.217.115
|% -9,94
|
|BMSCH
|8,44
|46.048.935
|% -9,93
|
|AVGYO
|2,74
|36.197.143
|% -9,87
|
|BRYAT
|374,60
|70.928.074
|% -8,57
|
|TEZOL
|17,94
|1.526.938.817
|% -2,71
|
|THYAO
|12,81
|1.507.050.650
|% 0,71
|
|GARAN
|9,08
|1.283.323.498
|% -3,30
|
|YKBNK
|2,38
|542.034.832
|% -2,86
|
|EREGL
|16,49
|523.252.655
|% -3,23
|
|YKBNK
|2,38
|542.034.832
|% -2,86
|
|GARAN
|9,08
|1.283.323.498
|% -3,30
|
|EKGYO
|1,78
|235.276.173
|% -2,20
|
|THYAO
|12,81
|1.507.050.650
|% 0,71
|
|ODAS
|1,35
|142.255.354
|% -2,88
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6788
|8,6846
|% 0,44
|
|Euro
|10,1849
|10,1875
|% 0,47
|
|Sterlin
|11,8165
|11,8757
|% -0,19
|
|Frank
|9,3203
|9,3765
|% 0,90
|
|Riyal
|2,3081
|2,3196
|% 0,39
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.763
|1.763
|8,08
|
|Altın Gr.
|492
|492
|3,84
|
|Cumhuriyet
|3.246
|3.296
|19,00
|
|Tam
|3.232
|3.314
|21,45
|
|Yarım
|1.562
|1.603
|10,38
|
|Çeyrek
|784
|801
|5,18
|
|Gümüş.Ons
|22,21
|22,23
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,19
|6,20
|-0,04
|
|B. Petrol
|73,97
|73,97
|-1,37
|
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