***KIMMR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.09.2021 10:12
***KIMMR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KIMMR]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KIMMR.E işlem /www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965089
BIST
10:281.396
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -5,94
|Açılış
|: 1.397
|
|Önceki Kapanış
|: 1.401
|
1.397
En Düşük
1.390
10:288,8550
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 0,0931
|Açılış
|: 8,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6400
|
8,8563
En Düşük
8,7526
10:2810,4016
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,0925
|Açılış
|: 10,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1355
|
10,4115
En Düşük
10,2810
10:28498,79
En Yüksek
|Değişim
|: 1,61%
|| 7,88
|Açılış
|: 498,79
|
|Önceki Kapanış
|: 490,90
|
499,48
En Düşük
490,64
BIST En Aktif Hisseler10:28
|RALYH
|5,13
|5.223.279
|% 9,85
|
|KERVN
|0,49
|534.993
|% 8,89
|
|YEOTK
|72,00
|61.112.690
|% 8,19
|
|OYLUM
|11,44
|8.945.337
|% 8,13
|
|GARFA
|13,32
|1.299.746
|% 7,59
|
|KTSKR
|54,55
|5.002.802
|% -8,47
|
|AGYO
|3,09
|7.945.513
|% -5,79
|
|SONME
|34,50
|52.409
|% -4,91
|
|NUGYO
|9,20
|8.155.024
|% -4,66
|
|DESPC
|10,17
|4.279.650
|% -4,51
|
|GARAN
|9,02
|329.915.573
|% -1,74
|
|THYAO
|13,42
|197.853.637
|% 0,68
|
|KIMMR
|4,42
|178.664.709
|% 4,49
|
|EKGYO
|1,81
|120.877.171
|% -0,55
|
|SISE
|8,18
|111.495.849
|% -0,73
|
|EKGYO
|1,81
|120.877.171
|% -0,55
|
|KIMMR
|4,42
|178.664.709
|% 4,49
|
|GARAN
|9,02
|329.915.573
|% -1,74
|
|YKBNK
|2,37
|86.314.679
|% -0,84
|
|TSKB
|1,20
|21.887.594
|% -0,83
|
|10:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8505
|8,8550
|% 1,06
|
|Euro
|10,3946
|10,4016
|% 0,90
|
|Sterlin
|12,0891
|12,1497
|% 0,87
|
|Frank
|9,5319
|9,5893
|% 0,99
|
|Riyal
|2,3513
|2,3631
|% 0,96
|
|10:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.754
|1.755
|11,45
|
|Altın Gr.
|499
|499
|7,91
|
|Cumhuriyet
|3.255
|3.304
|-11,00
|
|Tam
|3.238
|3.322
|-9,97
|
|Yarım
|1.565
|1.607
|-4,82
|
|Çeyrek
|785
|803
|-2,41
|
|Gümüş.Ons
|22,60
|22,65
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|0,10
|
|B. Petrol
|77,47
|77,47
|0,24
|