***KIMMR*** ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***KIMMR*** ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi20.04.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıAbaküs Bağımsız Denetim Anonim ŞirketiHangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2022-31.12.2022Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi28.04.2022Tescil TarihiTescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.suAçıklamalar2022 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu tarafından, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 399. maddesi uyarınca, 2022 yılına ait Bağımsız Denetim Şirketi olarak seçilen Barış Mahallesi Akdeniz Caddesi N8 K:1/5 Beylikdüzü / İstanbul adresinde mukim bulunan İstanbul Beylikdüzü vergi dairesinde 0110574515 vergi no ile kayıtlı, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünde ise 965842 ticaret sicil numarası ile kayıtlı bulunan Abaküs Bağımsız Denetim A.Ş.'nin Şirketimizin bağımsız denetim şirketi olarak bir yıl süreyle seçilmesi Şirketimizin 28.04.2022 tarihli 2021 Yılı Olağan Genel Kurulu toplantısında görüşülerek onaylanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025061BIST